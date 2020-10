Nach Auftaktsieg: Hier ist Achter im EM-Finale live zu sehen

Ein perfekter Auftakt gelang dem Deutschland-Achter um den Herdecker Johannes Weißenfeld bei den Ruder-Europameisterschaften im polnischen Posen. Mit einem Start-Ziel-Sieg gewinnt er das Bahnverteilungsrennen, im Ziel hatte der Achter nach 5:24,84 Minuten eine Sekunde Vorsprung auf Rumänien. Dahinter folgten die Niederlande, Italien und Litauen. Am Sonntag um 15.01 Uhr sehen sich diese Achter im EM-Finale wieder.

Am ersten Tag der einzigen internationalen Regatta in dieser durch die Corona-Pandemie überschatteten Saison nahm der Deutschland-Achter Kurs auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. „Es hat Bock gemacht, mal wieder ein Rennen zu fahren. Der Auftritt motiviert für Sonntag“, kommentierte Ocik den Start-Ziel-Sieg auf dem Malta-See, der dem Welt- und Europameister vom Stützpunkt aus Dortmund die beste Bahn für das Finale bescherte. Weil in Posen nur fünf Achter-Boote gemeldet waren, wurde der Vorlauf zu einem - in solchen Fall üblichen - sogenannten Bahnverteilungsrennen. Auch Trainer Uwe Bender war erleichtert: „Unterm Strich war das ein ordentliches Ergebnis. Wir haben bis zur 1000-Meter-Marke einen guten Vorsprung herausgefahren. Aber auf der zweiten Streckenhälfte ist noch Luft nach oben.“

Zuschauer sind bei den Ruder-Europameisterschaften nicht erlaubt. Die FISA überträgt die Finals am Sonntag im Livestream auf www.worldrowing.com. Zudem berichtet das ZDF am Sonntag ab 13 Uhr im Livestream von den Finalrennen. Zusätzlich wird in der Sportreportage ab 17.10 Uhr ein längerer Bericht über den Einer und den Achter zu sehen sein.