Mit Thompson gelingt Phoenix Hagen ein „Befreiungsschlag“

Münster. Neuzugang Aaron Thompson gelingt ein super Einstand im Phoenix-Trikot. Die Hagener Fans geben in der vollen Münsteraner Halle den Ton an.

Wer neu im Team von Phoenix Hagen ist, muss erstmal die gängigen Abläufe einstudieren. Dazu zählt auch die Feierroutine nach einem Sieg. Aber das hatte schon Hand und Fuß, wie Aaron Thompson sich bei seinen Mitspielern einhakte, vor der gelb-blauen Fanwand hüpfte und „Schalalalalalalaaa“ (oder so ähnlich) sang. Thompsons erster Auftritt für Phoenix auf dem Basketballfeld konnte sich ebenfalls sehen lassen: Mit 8 Punkten und 6 Assists hatte der nachverpflichtete Aufbauspieler großen Anteil am überragenden 92:68 (52:35)-Auswärtssieg bei den WWU Baskets Münster. Zurecht schwappte ihm nach Spielende eine Sympathiewelle entgegen. Einstand geglückt.

Thompsons erstes Profispiel

Erst am vergangenen Mittwoch ist Aaron Ahmad Thompson, ein 24 Jahre junger Point Guard aus Glenn Dale/Maryland, in Düsseldorf gelandet. Bis kurz vorm wichtigen Auswärtsspiel in Münster machte Phoenix aus der Nachverpflichtung des US-Amerikaners ein Geheimnis.

Der neue Phoenix-Aufbauspieler Aaron Thompson wird aufmerksam von Münsters Jasper Günther verteidigt, doch der Hagener Angriff ist an diesem Abend kaum zu bremsen. Foto: Jörg Laube

Der ProA-Zweitligist hat nun doch auf den langfristigen Ausfall von Grayson Murphy reagiert, der sich zu Beginn des Jahres den Fuß brach. Thompson spielte in der vergangenen Saison noch für die renommierte Butler University, wo er mit 8,1 Punkten und 3,8 Assists zu den Leistungsträgern zählte. Im August 2022 gab ProB-Ligist Dragons Rhöndorf die Verpflichtung des Spielmachers bekannt, doch nur wenige Wochen später folgte eine Vertragsauflösung in beidseitigem Einvernehmen. Sein erstes Spiel als Profibasketballer absolvierte Thompson nun also für Phoenix, und seine Qualitäten wurden früh deutlich: Der 1,88-Meter-Mann hat ein gutes Auge für den Mitspieler, kann aber auch punkten und aufmerksam verteidigen. „Aaron hat genau das gemacht, was wir wollten“, lobte Phoenix-Trainer Chris Harris seinen Neuzugang. „Er hat den Ball schnell gemacht, gut verteidigt und ein paar gute Pässe gespielt. Das war sehr gut.“ Nach Phoenix-Angaben wird Thompson „mindestens für die Dauer von Murphys Ausfall“ zur Verfügung stehen.

Phoenix landet Befreiungsschlag

In Münster landete Phoenix vor 2800 Zuschauern einen „Befreiungsschlag“, wie Harris es nannte. Nach zwei Niederlagen in Folge stand Phoenix unter Zugzwang, doch abgesehen von einer zähen Anfangsphase gelang Thompson und Co. am 20. Spieltag eine dominante Vorstellung. Defensiv ging der Plan voll auf: Die Hagener fingen viele Pässe in der Zone ab und kamen so auf elf Ballgewinne, überdies wurde Ex-Nationalcenter Andreas Seiferth durch konsequentes Doppeln dazu gezwungen, den Ball immer wieder heraus passen zu müssen. Allerdings lieferte neben Seiferth (18) allenfalls noch Ex-Phoenix-Spieler Jasper Günther (9, 5 Assists) eine gute Offensivvorstellungen ab. Alle anderen Baskets hatten mit der hartnäckigen Hagener Verteidigung zu kämpfen.

Phoenix gelang es hingegen durchaus, die Offensivlast auf viele Schultern zu verteilen. Während JJ Mann (7 Punkte) und Marcel Keßen (6) einen schweren Stand hatten, brillierten Kyle Castlin (18) und Bjarne Kraushaar (17) als Führungsspieler. Wichtige Impulse von der Bank lieferten Kristofer Krause (10) und Tim Uhlemann (9), die je zwei Dreier versenkten. Und auch Ersatzcenter Luukas Vaara brachte sich ein: Als der Finne den Ball zum 90:68 in den Korb wuchtete und kurz vor Spielschluss Darien Jackson blockte, uferte der Jubel im Gästeblock aus.

Apropos: Die Phoenix-Fans stellten auf den Rängen die gleichen Kräfteverhältnisse her, die man auf dem Basketballfeld vorfand. „Unsere Fans haben uns dabei großartig unterstützt und geholfen – das war eine Atmosphäre wie bei einem Heimspiel“, sagte Harris. Nach dem Spiel gingen die Hagener Feierlichkeiten weiter. Mit und dank Aaron Thompson.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke