Mit neun Mann: Hellas verliert 0:3 gegen Sprockhövel

Hier im Spiel gegen FSV Gevelsberg: Nikolaos Liodis (am Ball), Spieler von FC Hellas/Makedonikos Hagen, sah am Sonntag gegen SC Obersprockhövel II wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Hagen. Der Trainer von Hellas/Makedonikos Hagen hatte am Sonntag nicht viel zu lachen. Sein Team kam gegen den SCO unter die Räder.

„Wir treffen andauernd die falschen Entscheidungen. Im Spielaufbau, die tiefen Bälle, vor dem Tor. Aktuell machen wir es einfach viel zu kompliziert und kassieren einfache Dinger“, ärgerte sich Christos Sampsonidis, Coach des Bezirksligisten FC Hellas/Makedonikos Hagen, im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Team verlor am zweiten Spieltag mit 0:3 (0:1) gegen den SC Obersprockhövel II.

SC Obersprockhövel baut die Führung aus

Das 1:0 für den SCO durch Janik Denzel fiel nach einer guten halben Stunde. Nach der Halbzeitpause kam Hellas besser ins Spiel und hatte laut Sampsonidis sogar zwei Großchancen. Nach einer Umschaltsituation konnte SCO-Stürmer Alexander Valdix aber frei auf das Hellas-Tor zulaufen und markierte das 2:0 (60.).

Dann kam es für die Griechen knüppeldick: Nikolaos Liodis sah wegen einer Notbremse die Rote Karte, Teamkollege Konstantinos Statharas regte sich darüber so sehr auf, dass er von Schiedsrichter Schimnossek binnen weniger Sekunden Gelb und Gelb-Rot sah (80.). „Mit neun Mann haben wir es teilweise sogar besser gemacht als vorher“, so Christos Sampsonidis. Valdix erhöhte allerdings in der Nachspielzeit auf 3:0.

FC Hellas: Strachinos, Özalp, Do Espirito, Liodis, Stylianos Mouratidis (68. Gkousdas), Stefanos Mouratidis (46. Ntontos), Dzaferovic (60. Schmidt), Statharas, Karantalis, Schattling (76. Spyrou), Laggies.

