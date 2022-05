Mission Titelgewinn: THG-Mädchen reisen nach Berlin

Hagen. Sie haben ein klares Ziel vor Augen: Die Basketball-Mädchen des THG Hagen machen sich auf den Weg nach Berlin. Sie wollen den Titel holen.

Um 13.30 Uhr rollte der Bus los und machte sich auf die 500 Kilometer lange Fahrt in Richtung Hauptstadt. An Bord saßen die Basketball-Mädchen des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) Hagen, die sich für die Endrunde der Deutschen Schulmeisterschaften qualifiziert haben und am Mittwoch in den Gruppenspielen den Einzug ins Halbfinale und Finalspiel am Donnerstag klar machen wollen.

Denn die Ziele des THG-Teams sind nicht ganz so bescheiden, wie Spielerin Nina Wischnewski betont: „Wir wollen gewinnen.“ Das Selbstvertrauen haben sich die Nachwuchs-Basketballerinnen im Alter von zwölf bis 14 Jahren in der Qualifikationsrunde erarbeitet: Souverän marschierte die von den Lehrern Tobit Schneider und Fabian Köppen betreute Mannschaft durch die Spiele, hatte mit keinem Gegner ernsthafte Probleme.

THG landet in der Fünfer-Gruppe

Neben der Qualität der THG-Mädchen, die bis auf eine Ausnahme allesamt in Hagener Vereinen aktiv sind, war dafür aber auch die Coronapandemie verantwortlich. Denn durch verschiedene Bestimmungen innerhalb der Bundesländer nahmen nicht so viele Schulen wie sonst üblich an den Qualifikationsrunden teil. Auch bei der Endrunde in Berlin werden statt 16 Teams nur elf antreten. Glück für die Hagenerinnen: Sie sind in die kleinere Fünfer-Gruppe gelost worden.

Als einen der schwersten Gegner schätzt Lehrer Tobit Schneider Ludwigsburg ein: „Mit der dortigen Porsche-Akademie haben sie schon einen guten Nachwuchs auf die Beine gestellt.“ Ob es nach den ersten Spielen auf eine Sightseeingtour oder ins Finale geht, haben die THG-Basketballerinnen ab Mittwoch selbst in der Hand. Die abschließenden Feierlichkeiten am Freitag mit den insgesamt teilnehmenden 3000 Sportlerinnen und Sportlern haben sie sich aber schon jetzt verdient.

