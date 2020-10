Mehler und Schmidt fehlen FC Herdecke-Ende länger

Neben dem Verfolgerduell des Tabellendritten FC Wetter beim Vierten SSV Hagen am Höing (wir berichteten) steht am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga das EN-Derby zwischen Aufsteiger FC Herdecke-Ende und BW Voerde im Fokus (Sonntag,15 Uhr, Kalkheck). Dabei verwies Klubchef Uwe Hölterhoff ausdrücklich darauf, dass - gemäß Allgemeinverfügung des Ennepe-Ruhr-Kreises - nun alle Personen auf dem gesamten Sportgelände eine Maske tragen müssen. Nur bei den Spielen darf sie auf dem Platz von den Spielern abgenommen werden.

Saison für Mehler beendet

Nach dem Auswärtserfolg in Hennen wartet mit Voerde ein Gegner auf die Ender, den FC-Trainer Frank Henes zu den besten Teams der Liga zählt: „Auch wenn die Tabelle es aktuell nicht aussagt, ist das eine Top-Mannschaft mit sehr guten Offensivspielern.“ Während sich Herdecke auf Rang sechs verbesserte, liegt Voerde derzeit nur auf Platz neun. Zwei personelle Hiobsbotschaften mussten die Gastgeber unter der Woche verkraften: Ersatzkeeper Felix Mehler fällt mit Kahnbeinbruch wohl bis zum Saisonende aus, auch Topstürmer Bryan Schmidt wird wegen eines Bandscheibenvorfalls länger fehlen.

SSV Hagen – FC Wetter (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Höing). Vierter gegen Dritter: Die Zuschauer am Höing können sich auf ein echtes Spitzenspiel freuen. Die Gastgeber haben in vier Spielen zehn Punkte gesammelt, Wetter hat schon sechs Partien absolviert und 13 Zähler auf dem Konto. SSV-Co-Trainer Ertan Özkavak sieht sein Team trotz Heimvorteil nicht als Favorit: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, da ist die Tagesform entscheidend.“ Nach dem spielfreien letzten Wochenende müsse der SSV zunächst einmal in den Rhythmus zurückfinden, Özkavak ist aber optimistisch und blickt auf eine erfolgreiche Trainingswoche zurück. Beide Mannschaften werden nichts mit den unteren Tabellenregionen zu tun haben, da ist sich Wetters Trainer Fadil Salkanovic sicher. Restlos zufrieden war er mit dem jüngsten 5:2-Heimerfolg gegen Schlusslicht Sinopspor Iserlohn nicht. „Das haben wir aufgearbeitet, so stellen wir uns unser Spiel nicht vor.“ Gegen den SSV wollen die Gäste laut Salkanovic vor allem den Geschwindigkeitsvorteil ausnutzen. „Wir spüren keinen Druck und wollen auch am Höing weiter punkten.“ Für Mercan Türkyilmaz und Mohamed Ibrahem kommt die Begegnung am Sonntag noch zu früh, Marc Biesemann kehrt dafür in den Kader zurück.