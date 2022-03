Max Staar: Hagener lebt seinen Handball-Traum

Hagen/Minden. Der Hagener Max Staar spielt in der 1. Handball-Bundesliga für GWD Minden. Welche Ratschläge er gibt und was sein großes Ziel ist.

Einmal ein Tor gegen Stars wie Handball-Welttorwart Niklas Landin erzielen. Wovon viele nur träumen, das hat Max Staar schon geschafft. Als aktuell einziger Hagener spielt Staar in der Handball-Bundesliga als Stammspieler bei GWD Minden und trifft regelmäßig auf die Top-Elite. Mit Erfolg – erst kürzlich verlängerte der 23-Jährige seinen Vertrag bis 2025.

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte in der Grundschulzeit, als Staar von einem Freund zum Training bei Grün-Weiß-Emst mitgeschleppt wurde. Nach ein paar Monaten entschied sich der Hagener für einen Wechsel zum VfL Eintracht Hagen, wo er ein paar Jahre verweilte. Auch ein entscheidender Moment spielte sich im Trikot der Grün-Gelben ab: Bei einem großen internationalen Turnier in Schweden wurde der damalige Bundesligist TV Grosswallstadtauf das Talent aufmerksam und umwarb den Nachwuchsspieler.

Eltern wollten ihn lieber in der Nähe haben

Dabei waren die größten Kritiker des Nachwuchsleistungszentrums Grosswallstadt die Eltern, wie der Linkshänder berichtet: „Meine Eltern wollten aufgrund der Distanz natürlich lieber, dass ich in der Nähe unterkomme. Irgendwann haben sie aber nachgegeben.“

Zwei Jahre lang gab es für den Jugendlichen dann nur ein Thema: Handball. Sein Zimmer in der Akademie teilte sich Staar mit Jan König, Ex-Spieler des TuS Volmetal. Allerdings wurde in dieser Zeit die Schule zu sehr vernachlässigt, was Staar zum Umdenken anregte: „Die Schule dort war viel härter als in NRW. Ich habe gemerkt, dass der schulische Erfolg auch wichtig ist, zudem habe ich immer weniger den Kontakt zur Familie gesucht.“

Top-Klubs bemühen sich

Einige Angebote hatte der Hagener für seine nächste Station vorliegen, auch Top-Klubs wie Lemgo, Gummersbach oder die Rhein-Neckar-Löwen bemühten sich. „Wie es der Zufall so wollte, wurde es Minden. Da kannte ich viele Jungs schon und dann war relativ schnell klar, dass es Minden werden soll“, berichtet Staar, der in Ostwestfalen bis zur Volljährigkeit in der Gastfamilie seines Mannschaftskollegen Justus Richtzenhain unterkam. Was folgte, war die erste eigene Wohnung, das Abitur sowie der erste Profivertrag.

Der Hagener Handballer Max Staar spielt in der 1. Handball-Bundesliga für GWD Minden. Foto: imago

Diverse Rückschläge hielten den Handballprofi nicht auf. Einen Kreuzbandriss sowie das Wiederholen der neunten Klasse steckte Staar weg. „Das sind natürlich harte Schläge für einen Jungen in dem Alter, insgesamt würde ich dennoch keine Station auslassen wollen“, so der GWD-Akteur. „Manchmal muss man sich von Leuten abkapseln und genau das nicht machen, was sie sagen. Wenn du das machst was alle machen, schaffst du es meistens nicht.“

Verletzung an der Hüfte

Das Profisein genießt Staar jeden Tag, auch wenn ihn derzeit eine Verletzung an der Hüfte außer Gefecht setzt. „Jedes Training, jede Saison kann genutzt werden, um etwas Neues zu lernen oder neue Leute kennenzulernen. Es macht Spaß, Fortschritte an sich festzustellen, es gibt nichts, was du nicht erreichen kannst“, gibt sich Staar erfolgshungrig. Einen Nachteil gibt es am Sportlerleben aber: „Man hat keine strukturierte Arbeitswoche und muss sich viel anpassen. Im Endeffekt kann man immer nur von Vertrag zu Vertrag denken.“

Derzeit fokussiert sich der Emster voll auf den Handball, insbesondere, um mit seinem Verein den Klassenerhalt zu schaffen. Gedanken über das Leben nach der aktiven Karriere werden zunächst zurück gestellt. „In den nächsten Jahren möchte ich versuchen, ein Studium durchzuziehen. Noch bin ich aber in keinem Alter, wo ich mir Gedanken darüber machen muss, erst einmal genieße ich das jetzt“, hofft Staar, noch sechs bis acht Jahre Handball auf Topniveau spielen zu können. In Minden sieht der Hagener das größte Potenzial, sich spielerisch und charakterlich weiterzuentwickeln, dennoch bleibt der Standort ein Sprungbrettverein.

Nationalmannschaft als großes Ziel

Sein Ziel: „Irgendwann würde ich gerne mal international spielen. Mein Traum wäre es, einmal das deutsche Trikot anziehen zu dürfen.“ Einige U-Länderspiele stehen schon in seiner Vita, für den großen Traum der A-Nationalmannschaft arbeitet Staar täglich mit vollem Ehrgeiz. Für junge Spieler, die davon träumen irgendwann selbst Handball-Profi zu werden, hat Staar einen Ratschlag: „Ganz wichtig ist, dass man nie den Spaß verlieren darf. Natürlich bringt Extra-Training etwas, der Spaß ist aber vorrangig“, sagt Staar, der die Arbeit in Handball-Leistungszentren befürwortet.

Dass ein Weg nicht nur Höhen parat hält, weiß der Hagener auch: „Man darf nie enttäuscht sein und sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Nicht jeder schafft alles.“ Diesen Abstand nimmt sich Staar in Hagen. An einem spielfreien Wochenende ist der Nachwuchsstar am ehesten in der Sporthalle Volmetal anzutreffen, wo er den TuS unterstützt.