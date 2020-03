Der Herdecker Taekwondoka Max Merfeld ist auf dem höchsten internationalen Level angekommen. Nachdem der Athlet des TuS Ende zu Anfang des Wettkampfjahres schon bei den Turkish Open und den Slovenian Open teilgenommen hatte, fuhr der 20-Jährige nun bei den German Open in Hamburg seine ersten Punkte für die Weltrangliste ein. „Damit geht ein kleiner Traum in Erfüllung“, sagt Merfeld über seinen Erfolg.

Der Weg zur Erfüllung eines langgehegten Traumes war jedoch vor allem von Entbehrungen geprägt: Zwei mal täglich an fünf Tagen in der Woche trainierte der Taekwondoka in den vergangenen Monaten, um auf internationaler Ebene mithalten zu können. Im vergangenen Jahr nahm das Kampfsport-Ass, das in der Kategorie bis 87 Kilogramm antritt, schon an Wettkämpfen auf Bundesebene teil. „In diesem Jahr wollte ich dann den nächsten Schritt machen, weil es bei den Bundesranglistenkämpfen im vergangenen Jahr so gut lief“, erklärt der 20-jährige Herdecker seinen Aufstieg.

Der Erfolg hat seinen Preis

Der sportliche Erfolg hat jedoch auch seinen Preis: „Man muss schon sagen, dass bei zehn Trainingseinheiten in der Woche und den Wettkämpfen am Wochenende nicht mehr so viel Zeit für Freundschaften bleibt“, erklärt er. Doch das macht Merfeld nichts aus: „Ich bin sowieso generell nicht der Typ, der oft mit seinen Freunden abends auf der Couch rumhängt“, sagt er.

Und der Fokus auf seine sportliche Leidenschaft bringt auch einen positiven Nebeneffekt mit sich: „Es stellt sich dann schon heraus, auf welche Freunde man sich wirklich verlassen kann und auf welche nicht. Wenn man so viel Zeit beim Sport verbringt, stellen sich die ‚wahren Freunde‘ ganz schnell heraus“, so der Student der Sportwissenschaft.

Bei den ersten Turnieren auf internationalem Parkett musste sich der Kampfsportler Anfang Februar in der Türkei und in Slowenien jedoch der starken Konkurrenz geschlagen geben. „Man hat schon gemerkt, dass da jetzt andere Brocken auf einen zukommen. Die ersten Kämpfe waren schwierig für mich“, blickt der Student auf seinen Start auf der höchsten Wettkampf-Ebene im Taekwondo zurück.

Bei den German Open in Hamburg folgten dann mit dem 13:8-Sieg gegen den amtierenden Deutschen Meister Mokada Ounis die ersten Weltranglistenpunkte für Merfeld. „Mokada ist ein sehr erfahrener Kämpfer, der ein gutes Auge hat und in den vergangenen Jahren schon viele starke Kämpfer geschlagen hat. Ich habe aber eine richtig gute Leistung gezeigt und bin an mein Leistungs-Maximum heran gekommen, weshalb ich den Kampf für mich entscheiden konnte“, erklärt er.

Bei seinem zweiten Kampf bei den German Open traf Merfeld auf Moises Hernandez aus der dominikanischen Republik. Gegen den mehrfachen Olympia-Teilnehmer und Weltranglisten-Neunten kam Merfeld gut in den Kampf und stellte seinen erfahrenen Gegner immer wieder vor Probleme. Am Ende musste sich der Herdecker seinem Kontrahenten trotzdem mit 2:9 geschlagen geben. „Das war mit einer der Besten Gegner, gegen die ich jemals gekämpft habe. Es war eine extrem wichtige Erfahrung, mal gegen so einen gestanden Taekwondoka auf der Matte zu stehen. Auch, wenn es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat“, blickt Merfeld zurück.

In Eindhoven läuft es nicht so gut

Bei den Dutch Open am vergangenen Wochenende im niederländischen Eindhoven „lief es für mich dann leider nicht so gut“, erklärt der Herdecker. „In meinen beiden Kämpfen musste ich mich jeweils deutlich geschlagen geben. Da habe ich mich schon über mich und meine Leistungen geärgert, weil ich weiß, dass ich es besser kann“, schaut der Landeskader-Athlet selbstkritisch zurück.

In den kommenden Monaten will sich der Herdecker dann endgültig auf internationaler Ebene etablieren: „Ich plane auf jeden Fall weitere Teilnahmen an Weltranglistenturnieren. Ein Traum wäre es, irgendwann mal an Europameisterschaften teilzunehmen. Aber bis dahin steht für mich noch viel Arbeit an“, so der 20-Jährige.