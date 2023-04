Sport Massiver Schimmelbefall: Rundturnhalle in Haspe gesperrt

Haspe. Mindestens bis Ende der Sommerferien muss die Rundturnhalle in Hagen-Haspe gesperrt bleiben. Der gesamte Boden muss erneuert werden:

Schlechte Nachricht für die Vereine und Schulen in Haspe: Im Rahmen der während der Osterferien geplanten Sanierungsarbeiten am Boden der Rundsporthalle Haspe „wurde unter dem Oberboden ein höchst aggressiver Schimmelpilz entdeckt“, teilt die Stadt Hagen am Mittwoch mit. „Daher muss der Boden großflächig abgetragen und erneuert werden.“ – die Halle bleibt voraussichtlich über Monate gesperrt.

Unter dem Boden der Rundsporthalle Haspe befindet sich ein aggressiver Schimmelpilz Foto: Stadt Hagen

Arbeiten dauern bis nach den Sommerferien

Nach Schätzungen des Fachbereichs Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen dauern die Arbeiten „bis nach den Sommerferien an“, heißt es weiter. Davon unberührt bleibe die Nutzung des Heubodens, der wie gewohnt zur Verfügung steht. Das Servicezentrum Sport (SZS) der Stadt Hagen ist bemüht, für die betroffenen Schulen und Vereine – soweit möglich – Alternativen zu finden.

