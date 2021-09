Mammutmarsch: Bei Marc Katzer steigt die Nervosität

Hagen. Lehrer Marc Katzer nimmt am Mammutmarsch teil. Die 55 Kilometer führen ihn auch durch Hagen. Doch bei der Vorbereitung läuft einiges schief

Sein Arzt hat ihm Schonung verordnet, nachdem Marc Katzer (45) sich beim Handballspiel eine Muskelverletzung an den Rippen zugezogen hat. Doch ausruhen, die Beine hochlegen, das kommt für den Hagener Lehrer nicht in Frage. Er hat doch ein Ziel - und die Angst im Nacken: „Ganz ehrlich? Ich habe die Buchse voll!“ Der Emster nimmt am 9. Oktober am Mammutmarsch in Dortmund teil. 55 Kilometer gilt es in maximal zwölf Stunden zu absolvieren.

Und die Strecke hat es in sich. Gestartet wird am Phoenixsee in Dortmund, über Hörde geht es in Richtung Wetter und Herdecke zum Hengsteysee. Bei Kilometer 48 müssen die Teilnehmer es dann noch einmal mit der Steigung der Hohensyburg aufnehmen. „Das wird dann noch mal spannend“, blickt Katzer mit Respekt auf die anstehende Aufgabe. Sein erster Gedanke, als er das bergige Profil sah? „Ach du Schande!“ Doch er weiß genau, wofür er sich das wochenlange Training antut: Er will Spenden sammeln.

Schicksal der Familie Halverscheid

Über seine eigens eingerichtete Homepage (www.55kmhelfen.de) macht er auf das Schicksal der Familie Halverscheid aufmerksam, die während der Unwetter-Katastrophe Mitte Juli von den Fluten überrascht wurde und deren Bauernhof großen Schaden genommen hat. Das Schicksal der fünfköpfigen Familie hat Katzer, der selbst Kinder hat, tief bewegt. Und so entschied er sich zu helfen, schnürte die Wanderschuhe und bereitete sich auf den Mammutmarsch vor.

Doch die Vorbereitung verlief holprig. Riesige Blasen an den Füßen, stundenlanges, monotones Gehen, nun die Rippenverletzung: Die Vorzeichen könnten besser sein. 36 Kilometer in sechs Stunden waren die längste Strecke, die der 45-Jährige bisher absolvierte. „Dabei belasse ich es auch, jetzt ist Schonen angesagt“, will er in der letzten Woche kein Risiko mehr eingehen. Eigentlich wollte er mit seinem Trainingsstand weiter sein. „40 Kilometer sind auf jeden Fall machbar“, ist er sich sicher. Doch dann fehlen immer noch 15 Kilometer. „Die Aufregung steigt auf jeden Fall immer weiter an.“

Live beim Marsch dabei

Über seine Homepage hat Katzer eine Funktion freigeschaltet, so dass am Tag es Marsches per GPS live verfolgt werden kann, wo er sich befindet. Unterstützer können ihm zudem Nachrichten auf sein Handy schicken, „motivierende hoffentlich“, sagt Katzer. Inzwischen kennen viele die Pläne des sportlichen Lehrers, auf seinen Trainingsrunden wurde er mehrfach angesprochen, „ob ich nicht der Typ bin, der diesen Marsch mitmachen will.“ Eine gute Motivation, allerdings auch ein großer Druck, der nun auf Katzer lastet. „Es haben inzwischen so viele Leute mitbekommen, nun kann ich nicht mehr kneifen.“ Und das will der 45-Jährige auch gar nicht, immerhin hat er inzwischen sogar Unterstützer gefunden. Die Emster Apotheke stellte ihm ein „Überlebenspaket“ zur Verfügung und beteiligte sich mit einer Spende an dem Projekt.

Trikotsponsor „Natürlich unverpackt“

Und auch ein Trikotsponsor ist gefunden: „Natürlich unverpackt“. Das Hagener Unternehmen, welches sich für weniger Verpackungsmüll einsetzt, bat Katzer Unterstützung an. „Neben dem Sponsoring fand ich die Botschaft ganz toll“, freut dieser sich und ergänzt: „Weniger Verpackungsmüll ist ein ganz wichtiges Thema, das uns alle etwas angeht.“

Doch was wird aus seiner Sicht die größte Herausforderung? „Über Stunden unterwegs zu sein. Vieles ist Kopfsache, denke ich.“ Zwar hat die Familie von Marc Katzer schon angekündigt, an verschiedenen Stellen als Unterstützung parat zu stehen, doch den Großteil wird der Lehrer alleine bewältigen müssen. Zu den Trainingsrunden hatte er oftmals noch den Familienhund Flauschi mitgenommen, doch am Wettkampftag wird sich der Emster alleine auf den Weg machen: „Der Hund würde es locker schaffen, aber nach zwei, drei Stunden hat er dann auch keine Lust mehr. Da muss ich dann alleine durch.“

Musik auf den Ohren soll ihm dabei helfen, die Zeit und die Kilometer schneller hinter sich zu bringen. Eine genaue Playlist ist aber noch nicht erstellt, „vielleicht wird es auch einfach der Soundtrack der Rocky-Filme in Dauerschleife.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke