Leidenschaft Bogen: DM-Premiere für Schützen des TuS Wengern

Wetter. Ein Platz unter den Top ten wäre ein großer Erfolg. So fiebert Volker Sabel vom TuS Wengern deutschen Meisterschaften entgegen:

Bei deutschen Meisterschaften ist Volker Sabel bereits angetreten, zuletzt vor zwei Jahren in Memmingen. Trotzdem ist der Start am nächsten Wochenende bei den nationalen Hallen-Titelkämpfen in Berlin (4. bis 6. März) für den Bogenschützen des TuS Wengern eine Premiere: Erstmals nimmt er an deutschen Meisterschaften des Deutschen Schützenbunds teil.

Volker Sabel wird am kommenden Wochenende in Berlin als Blankschütze an den Start gehen, das ist nur eine der vielen verschiedenen Varianten im Bogensport. Für den Wetteraner ist der Bogensport, seitdem er vor rund 15 Jahren damit begonnen hat, zur großen Leidenschaft geworden. Diese Leidenschaft musste in der Pandemiezeit lange pausieren. Umso glücklicher ist Sabel, dass er schnell wieder an seine alten Leistungen anknüpfen konnte, als der Sport wieder möglich war. Auch seine Frau Sabine Sabel kann dies nur bestätigen und ist froh, der gemeinsamen Leidenschaft wieder nachgehen zu können. „Es ist ein schöner Ausgleich zum Alltag, hier beim Training kann ich wirklich zur Ruhe kommen“, erzählt sie. Bei den anstehenden deutschen Meisterschaften ist eine Begleitperson erlaubt, da werden die Sabels selbstverständlich gemeinsam die Reise nach Berlin antreten.

Aus 18 Metern Entfernung

Die Teilnahme selbst und der Sport im Allgemeinen verlangen dem Bogensportler viel Training ab, wobei besonders Kraft, Koordination und Konzentration im Mittelpunkt stehen. Die deutschen Meisterschaften „Bogen Halle“ bilden für die Sportler den Saisonabschluss im Winter, bevor es dann bei guten Gegebenheiten im März wieder ins Freie geht. Auf der Außenanlage des TuS Wengern in Oberwengern wird nach den Umbauten in diesem Jahr auf bis zu 90 Metern Distanz geschossen werden, in der Halle sind es zum Vergleich „nur“ 18 Meter Entfernung zum Ziel.

Neben Volker Sabel hat sich auch Klubkollege Bernd Kumpmann (links) für die DM in Berlin qualifiziert, verzichtet aber. Foto: Sebastian Fink

Insgesamt drei verschiedene Wettbewerbe werden am Wochenende ab Freitag in Berlin ausgeschossen. Neben dem Blankbogen, der Klasse von Volker Sabel, gibt es den Compound- und den Recurve-Bogen. Bei den Blankschützen wird direkt über die Pfeilspitze gezielt - und dies ist nah am traditionellen Bogenschießen. „In meiner Klasse ist die Konkurrenz schon sehr eng zusammen und jeder Schuss kann entscheidend sein“ erklärt Volker Sabel: „Aber in der Klasse der Compound-Schützen ist das noch mal extremer.“

In Berlin muss sich der Schütze des TuS Wengern am Samstag gegen 34 Gegner in seiner Klasse Blankbogen Master durchsetzen. Insgesamt werden dort 60 Pfeile geschossen, die die Gesamtpunktzahl am Ende ergeben. Pro Durchgang werden dafür drei Pfeile innerhalb von einer vorgegebenen Zeit von zwei Minuten geschossen, wobei der gesamte Wettbewerb rund drei Stunden dauert. „Insgesamt 500 Punkte wären gut, aber für mich heißt es: Dabei sein ist alles“, sagt Volker Sabel: „Der größte Erfolg wäre eine Platzierung in den Top zehn.“ Da alle Sportler mit eigenem, teils sehr teurem Equipment anreisen, wird dieses vor Beginn des Wettbewerbes kontrolliert.

Kumpmann verzichtet auf DM

Neben Volker Sabel konnte sich auch sein Vereinskollege und Trainingspartner Bernd Kumpmann für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Allerdings wird er nicht nach Berlin reisen, um sich selbst bestmöglich zu schützen. „Es wären meine sechsten deutschen Meisterschaften gewesen, aber das Risiko war mir zu hoch“, sagt er: „Und so hoffe ich, mich nächstes Jahr wieder qualifizieren zu können und dort dann an den Start zu gehen“, berichtet der TuS-Bogenschütze. Bernd Kumpmann geht diesem Sport bereits seit mehr als 25 Jahren nach. Und davon seit rund einem Jahrzehnt beim TuS Wengern, nachdem die Abteilung 2012 dort übernommen wurde.