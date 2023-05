Langenbruch ist für SC Berchum/Garenfeld ein „Volltreffer“

Hagen. Der Fußballverein SC Berchum/ Garenfeld verpflichtet Kai Langenbruch als Sportlichen Leiter. Warum er von den Elfern ins Waldstadion wechselt.

Der Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld wird, wenn nicht das achte Weltwunder geschieht, in die Bezirksliga absteigen. Dort werden die Berchumer von einem neuen Sportlichen Leiter betreut. Der neue Mann ist Kai Imran Langenbruch, zurzeit noch Teammanager beim Stadtkonkurrenten SpVg. Hagen 1911.

Der in der Hagener Fußballszene bekannte Funktionär übernimmt das Amt von Sebastian Schulte, welcher die Position kommissarisch im Herbst 2022 übernommen hatte, als sich Stefan Wustlich aus privaten Gründen zurückzog. Schulte wird wieder das Amt des Teammanagers übernehmen.

Expertise und Netzwerk

Sebastian Schulte selbst war an der Suche seines Nachfolgers aktiv beteiligt: „Ich hatte dem Vorstand bei Amtsantritt mitgeteilt, die Position des Sportlichen Leiter solange zu übernehmen, bis wir einen geeigneten Nachfolger gefunden haben. Dies ist nun mit Kai geschehen. Fabian Kampmann (Chefcoach; d. Red.) und ich hatten ihn auf einer Veranstaltung vom Macron Sports Hub Hagen kennengelernt und schnell gemerkt, dass wir sehr viele Dinge ähnlich sehen. Nach ein paar wenigen Gesprächen war uns klar, dass wir mit ihm unbedingt zusammenarbeiten wollen.“ Für den Verein sei Langenbruch mit seiner Expertise und seinem Netzwerk ein absoluter „Volltreffer“. Kai Langenbruch ist 48 Jahre alt und arbeitet im öffentlichen Dienst.

Der neue Sportliche Leiter sagt, dass er sich vom ersten Moment an wohlfühlte, als er mit dem Sportclub ins Gespräch gegangen ist: „Die Vereinsverantwortlichen gaben mir das Gefühl, dass sie wirklich mit mir zusammen arbeiten möchten. So habe ich mich dafür entschieden, den Weg nach Garenfeld zu gehen. Eine wichtige Rolle hat natürlich auch gespielt, dass ich einige hervorragende Treffen mit Fabian Kampmann und Sebastian Schulte hatte, in denen wir das Aufgabengebiet besprochen haben. Ich habe bei diesen Meetings festgestellt, dass wir nicht nur sportlich die gleichen Ziele haben, sondern auch eine Menge Spaß haben werden.“ Daher geht für ihn auch eine Ära bei Hagen 11 zu Ende, wo er eine „tolle Zeit“ hatte.

Das sagt Fabian Kampmann

Für Trainer Fabian Kampmann beginnt damit die Zusammenarbeit mit dem dritten Sportlichen Leiter binnen eines Jahres. Doch ein Problem solle das laut Kampmann nicht darstellen, denn Kai Langenbruch sei als Sportlicher Leiter ein „absoluter Fachmann und unglaublich gut vernetzt. Hinzu kommt, dass er menschlich genau zu uns passt und uns dadurch in allen Bereichen weiterbringen wird.“

Auch Thomas Krah, erster Vorsitzender des Sportclubs, betonte bei der Vorstellung Langenbruchs dessen Erfahrung und wie gut dieser vernetzt sei. Zusammen mit Schulte, der wieder Teammanager wird, habe man ein gutes Tandem. „Mit Sebastian Schulte in der Position des Teammanagers und Kai Langenbruch sind wir jetzt bestens aufgestellt und sehen optimistisch der neuen Spielzeit entgegen.“

