Lange Fahrten, kaum Jugend: Probleme im Hagener Volleyball

Das Siegerland ist bekannt für seine waldreiche, hügelige und unberührte Natur, und jetzt, im Herbst, kann man dort ein prächtiges Farbenspiel beobachten. Die Breitenbachtalsperre, die Burg Giller oder die altehrwürdige Nikolaikirche sind bekannte Wahrzeichen, sozusagen Schmuckstücke der Region. Davon können Hagens Volleyballer viel berichten, schließlich sind sie Dauergäste im Siegerland. Wer heutzutage überkreislich am Netz spielen will, muss sich auf lange Auswärtsfahrten einstellen.

SG Boelerheide hat kein Stadtderby

In der Frauen-Bezirksliga-Gruppe 9 etwa schlagen die Spielerinnen der SG Boelerheide auf. Und mittlerweile sind zwei ihrer sieben Kontrahenten aus dem Siegerland (TV Kredenbach-Lohe, VC 73 Freudenberg), einer aus Olpe (VC SFG Olpe III) und der Rest ist auch nicht gerade um die Ecke: TuS Versetal (Meinerzhagen), Spielgemeinschaft VVH SCH (Holzwickede) und TVE Vogelsang (II und III) heißen die weiteren Gegner. Derbys mit einem anderem Team aus Hagen? Fehlanzeige. Fans, Freunde und Bekannte, die einen bei wichtigen Spielen unterstützen? Eine Seltenheit.

Dafür ohne Ende Autobahnkilometer. Wer sich von seiner Familie abschiedet, weil man ein Volleyballspiel zu bestreiten hat, kehrt manchmal erst nach sechs Stunden wieder heim. Auch die Volmestädter Bezirksliga-Herren TSV Hagen 1860, TuS Volmetal und SG Grafschaft/Mark dürfen nach Siegen und Dresselndorf (Burbach) reisen, bleiben aber meistens innerhalb der eigenen Stadtgrenzen.

Teamsterben im Siegerland hat Auswirkungen auf Hagen

„Es gibt für den Volleyballkreis Hagen vor jeder Saison zwei Möglichkeiten, an einen anderen Kreis ligatechnisch angedockt zu werden. Das ist zum einen der Kreis Bochum/Dortmund/Unna, ganz selten noch mit leichtem Touch in Richtung Hamm/Ostwestfalen, womit wir sehr gut klarkommen“, erläutert Carsten Lissa, Spieler des TSV Hagen 1860, der aber bedauert: „Leider werden wir sehr häufig dem anderen Kreis, Märkischer Kreis/Ennepe-Ruhr/Siegerland, zugeteilt.“ Aber warum Siegerland, das 70 bis 80 Kilometer weit entfernt ist? Lissa klärt auf: „Vor ein paar Jahren, als Dresselndorf, Bad Berleburg, Kreuztal, Olpe und so weiter reihenweise Teams gemeldet haben, war das eine klare Sache: Die haben bis zur Landesliga unter sich gespielt und das hat super geklappt. Doch irgendwann hatten die keine fünf Teams mehr, sondern nur noch eins oder zwei.“

Manche Mannschaften oder gar ganze Volleyball-Abteilungen haben sich aufgelöst, und irgendwann war der Punkt erreicht, an dem die übrig gebliebenen Teams in neuen Staffeln untergebracht werden mussten. Und so entschieden sich die zuständigen Staffelleiter dazu, die Sieger- und Sauerländer Teams in einen Topf mit den Hagener Vertretern zu werfen. „Den Bezirks- Spielwarten, die die Staffeln zusammenstellen, sind in gewisser Weise die Hände gebunden“, sagt Lissa.

Die einzige Möglichkeit, „die Sache vernünftig zu lösen“, meint der TSV-Volleyballer sei folgende: Für die unteren Klassen die strengen Landes- und Verbandsgrenzen auflösen und die Siegerländer mit den benachbarten Teams aus Hessen zusammenbringen. „Aber ich glaube, bevor das passiert, werden noch Generationen darunter leiden“, merkt Carsten Lissa lakonisch an.

Mitgliederschwund bei den Volleyball-Vereinen

Ohnehin muss der Volleyball in der Region einen Mitgliederschwund hinnehmen. „Es gibt viel zu wenig Nachwuchs. Die Klassen-Pyramide bröckelt dadurch an der Basis immer weiter, mittlerweile ist Bezirksliga die unterste Klasse mit immer weniger Ligen. Da fährt man auf diesem Niveau schon seit Jahren weiter als in der nächsthöheren Klasse“, ärgert sich Karsten Kost, Kapitän von Bezirksligist TuS Volmetal. Und wer in diesen Klassen spielt, der tut dies in der Regel schon seit vielen Jahren. In der Bezirksliga kennt man sich, aber gerne würde man auch mal frischer Gesichter begrüßen. Nachwuchsteams hätten allerdings wenig Gefallen daran, sich zu Beginn ihrer Karriere von „alten Leuten verprügeln zu lassen und dafür auch noch ewig weit durch die Gehend zu fahren“, meint Kost.

Dem Problem hat der Westfälische Volleyball Verband (WVV) jetzt jedoch Rechnung getragen, indem spezielle Nachwuchsligen im Übergang von der Jugend zu den Senioren eingeführt wurden. Allerdings, das bedauert Volmetals Karsten Kost, „gibt es in Hagen meines Wissens keine männliche Jugendmannschaft“.

TV Hasperbach froh über neue Staffeleinteilung

Immerhin: Der Trend geht nicht bei allen Hagener Volleyball-Teams hin zur ermüdenden Kilometerfresserei. Die Damen von Landesligist TV Hasperbach haben in dieser Spielzeit mehr Glück als 2019/20. „In der Vorsaison mussten wir oft nach Siegen, Freudenberg und Kreuztal mussten. Der Großteil unserer Fahrten dauert jetzt zirka 30 Minuten – Dortmund, Bochum, Iserlohn, Schwelm sind dabei – und das ist problemlos machbar. Siegen ist allerdings noch dabei“, erzählt die Hasperbacher Spielerin Jennifer Eicher.