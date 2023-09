Kurzes Vergnügen in Mexiko: JJ Mann ist wieder vereinslos

Hagen/Mexicali. Weil er ein höher dotiertes Angebot aus Mexiko annahm, verließ JJ Mann Phoenix Hagen. Jetzt muss er sich einen neuen Verein suchen.

Der Basketball-Klub Soles de Mexicali vermeldete am 11. Juli 2023 eine Personalie, die viele Fans von Phoenix Hagen frustrierte: JJ Mann (32) verließ den ProA-Zweitligisten aus der Volmestadt und schloss sich erstmals in seiner Karriere einem mexikanischen Klub an. Das war allerdings nur ein kurzes Vergnügen: Soles de Mexicali vermeldete vor wenigen Tagen, dass man sich von Mann getrennt habe.

Warum sich der Klub zu diesem Schritt entschied? Das erfährt man aus dem Kommuniqué nicht. Dass JJ Mann nicht mehr für die „Soles“ auflaufen wird, wurde auch nur am Ende der Bekanntgabe der Verpflichtung von dessen Nachfolger, dem US-Forward Donte Jaquan (29), bekannt gegeben. Man wünsche Mann „alles Gute“.

Manns Statistiken überzeugen nicht

Wenn man einen Blick auf die Saisonstatistiken der Soles und JJ Mann blickt, dann kommt die Trennung nicht überraschend. Der mexikanische Klub startete enttäuscht in die Saison, gewann von 10 Spielen lediglich 3. JJ Mann, eigentlich bekannt für seine herausragenden Scorer-Fähigkeiten, erzielte in durchschnittlich 21 Minuten Einsatzzeit nur 4,6 Punkte und 2,3 Rebounds.

Im Trikot von Phoenix Hagen lief es für Mann in der Saison 2022/23 deutlich besser: Da kam der US-Amerikaner auf 15,8 Punkte, 3,8 Rebounds und 1,5 Steals in 31 Minuten, seine Dreierquote von 42,7 Prozent war herausragend. Am Playoff-Einzug der Hagener hatte der dreifache Familienvater somit großen Anteil, vor allem sein 40-Punkte-Spiel am letzten Spieltag gegen Paderborn war historisch für Phoenix Hagen. Weil Mann aber ein deutlich besser dotiertes Angebot aus Mexiko bekam, zeichnete sich nach der Saison schon früh ab, dass er die Volmestadt nach nur einem Jahr wieder verlassen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke