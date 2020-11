Hagen. Maximilian Soicke (16) wurde in den Leichtathletik-Landeskader berufen. Das Wurftalent des TSV Hagen 1860 sehnt sich jedoch nach besseren Zeiten.

Es ist eines von vielen Bildern, die es in diesem Jahr nicht mehr geben wird. Wie die Besten der westfälischen Nachwuchs-Leichtathletikszene Seite an Seite stehen, eingekleidet in die Ausrüstung eines Sponsors die Arme auf die Schultern des Nächsten legen und eingerahmt von ihren stolzen Kadertrainern für ein Erinnerungsfoto posieren. 2020 ist nicht das Jahr der Zusammenkunft, erst recht nicht der Umarmungen und sowieso nicht das des Sports.

Und dennoch: Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat trotz der Absage unzähliger Veranstaltungen die Nominierung für das „Goldgas Talent-Team“, den westfälischen Leichtathletik-Landeskader 2020/2021 , vorgenommen. Mit dabei: der Hagener Spitzenwerfer Maximilian Soicke (16) vom TSV Hagen 1860 .

„Auch wenn die Trainingssituation aufgrund der wieder verstärkten Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie noch nicht abschließend geklärt ist, war es uns wichtig, unseren Athletinnen und Athleten mit der Berufung eine Perspektive und Planungssicherheit zu geben”, sagt Winfried Vonstein, leitender Landestrainer des FLVW.

Ehrung für Maximilian Soicke etwas Besonderes

Maximilian ist es gewohnt, zur landesweiten Elite zu gehören, die Nominierung in den Leistungskader ist für ihn dennoch jedes Mal etwas Besonderes. „Wir freuen uns sehr mit Max, seine Leistungen waren ja wieder herausragend“, sagt Susanne Schardt , Leichtathletik-Abteilungsleiterin beim Hoheleye-Verein.

So erreichte das Ausnahme-Wurf-Talent der Hagener mit seinen 50,50 Metern im Speerwurf-Finale der NRW-Meisterschaften den begehrten Landesmeistertitel und setzte sich bei den Westfälischen Meisterschaften der U16 in Paderborn mit einem unfassbaren „Triple“ in Speerwurf, Kugelstoß und Diskus die Krone auf.

Trainer Stienemeier fördert Maximilians Talent

Es ist das Ergebnis harter und beständiger Arbeit, die Maximilian im Training mit seinem Coach Thomas Stienemeier geleistet hat. Stienemeier ist nicht nur beim TSV tätig, sondern auch beim FLVW Landestrainer der Wurftalente, und in dieser Funktion hat er Maximilian Soicke in seinen Kader berufen. Die Nominierung hat für den Schüler des Christian-Rohlfs-Gymnasiums nicht nur den Vorteil, dass er mit anderen leistungsstarken Athleten und Coaches trainieren und sich mit ihnen austauschen kann.

Speerwurf ist Maximilans Paradedisziplin, aber auch Kugelstoßen kann er. Foto: VfL Eintracht Hagen

„Durch den Kader habe ich eine finanzielle Unterstützung für ein Trainingslager erhalten. Die Athleten werden psychologisch gestärkt und der Umgang mit sozialen Medien sowie Wettkämpfen und Wettkampfvorbereitungen wird einem vermittelt“, erklärt Maximilian. Darüber hinaus bekommt er eine Ausrüstung vom Sponsor Goldgas gestellt, wird jährlich medizinisch untersucht und hat einen Physiotherapeuten an seiner Seite.

Jahr 2020 ein schwieriges für Sportler

Und dennoch wird das Jahr 2020 für Maximilian Soicke nicht in bester Erinnerung bleiben. „Verletzungsbedingt konnte ich mein volles Potenzial bei den wenigen Wettkämpfen leider nicht ausschöpfen. Im Training sind mir wesentlich bessere Leistungen gelungen“, hadert der 16-Jährige. Unter Corona-Bedingungen war normales Training nicht möglich, „die Trainer haben uns aber jederzeit durch individuelle Trainingspläne und Gespräche am Telefon sowie per WhatsApp unterstützt.“

Da die Sportplätze zeitweise gesperrt waren, trainierte Maximilian Soicke alleine auf Feldwegen und zu Hause, um sich fit zu halten. Maximilian setzt auf Einzeltraining, etwas anderes bleibt ihm ja nicht übrig. Und auch, wenn er in den Individualdisziplinen Speerwurf, Diskuswurf und Kugelstoßen aktiv ist, sagt er: „Ich vermisse meine Trainingskollegen und Trainer.“

Hoffen auf eine normale Saison 2021

Bald will das Hagener Wurftalent an die jüngsten Erfolge anknüpfen, aber „bald“ lässt sich derzeit nicht konkretisieren. „Ich habe beim Servicezentrum Sport schon mal unser Frühjahrssportfest und unser Herbstmeeting angemeldet. Man muss diese Veranstaltungen ja früh planen“, sagt Susanne Schardt. Angedacht war auch die Ausrichtung der Hallen-Kreismeisterschaften im Februar/März, „doch das können wir wohl abschreiben“, bedauert Schardt.

Die Leichtathletik-Chefin des TSV hofft darauf, dass 2021 wenigstens ein halbwegs normales Wettkampfjahr wird. Damit die jungen Talente bald wieder für hübsche Fotos posieren können.