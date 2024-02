Külpmann rettet Elfer-Reserve wichtigen Punktgewinn

Hagen Fußball-Bezirksligist SpVg Hagen 1911 II punktet nach dem 2:2 in Sölde auch gegen starke Schwelmer dank Elfmeter in der Nachspielzeit.

Zweites Spiel nach der Winterpause, zweiter Punktgewinn: Eine Woche nach dem starken 2:2-Remis beim souveränen Spitzenreiter VfR Sölde sprang für Fußball-Bezirksligist SpVg Hagen 1911 II auch gegen den Sechsten VfB Schwelm etwas Zählbares heraus. Dank eines verwandelten Elfmeters in der Nachspielzeit stand es bei Dauerregen auf Emst am Ende 3:3 (1:1).

Die Zuschauer erlebten ein munteres Spiel, in dem sich auf beiden Seiten viele nennenswerte Torchancen ergaben. „Das hätte auch 5:5 ausgehen können“, kommentierte Elfer-Co-Trainer Daniel Nafzieger. Benjamin Janson brachte Hagen 11 nach 19 Minuten in Führung. Schwelm konnte noch vor der Pause ausgleichen (36.). Nach dem Seitenwechsel bewies zunächst Routinier Nicolas Külpmann seine Torjägerqualitäten (47.). Durch einen Doppelschlag drehten die Gäste im Anschluss zunächst die Partie (68./71.), ehe Külpmann in besagter Nachspielzeit vom Punkt souverän blieb und den Gastgebern das Remis rettete.

„Das war ein weiterer wichtiger Punktgewinn gegen den Abstieg“, erkannte Nafzieger. Seine Elf belegt punktgleich mit dem Tabellenzwölften SC Lüdenscheid den ersten Abstiegsplatz. Weiter geht‘s für die Elfer am kommenden Sonntag mit einem Kreisderby beim FC Wetter. Anstoß auf dem Harkortberg ist um 15 Uhr.

SpVg Hagen 11 II: Genc; Gorde, Böcker (90.+6. Zarei), Mayer, Janson (83. Ipek), Endt-Knauer (80. Fink), Gronenberg (66. Hofer), Külpmann, Schiefer, Muzak (64. Erzurum), Morina.

