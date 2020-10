Kreispokal: TSV Fichte Hagen schießt Sportfreunde Haspe ab

In der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals zeigte sich A-Kreisligist TSV Fichte Hagen am Dienstagabend in Torlaune. Gleich siebenmal trafen die Eilper gegen den Ligarivalen Sportfreunde Haspe. In die dritte Runde eingezogen sind auch die SG Vorhalle 09 und der FC Gevelsberg-Vogelsang.

TSV Fichte Hagen – Sportfreunde Haspe 7:0 (1:0). Ein Eigentor von Haspes David Pawlaczyk (33.) bescherte dem Tabellenvierten der Kreisliga A1 die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kamen zumindest die Heimfans dann voll auf ihre Kosten: Philipp Scharf (54./55.), Yasin Hastemir (56.), Sven Sebastian (74.), Dennis Brzeski (76.) und Jonathan Karkutsch (83.) ließen den Gästen keine Chance.

„Wir haben ein bisschen rotiert und wollen das Ergebnis nicht zu hoch bewerten. Es spricht schließlich für sich, wir haben auch noch die eine oder andere gute Torchance liegen lassen“, stellte TSV-Trainer Martin Freitas fest.

SuS Volmarstein – FC Gevelsberg-Vogelsang 1:3 (0:0). Im Duell der beiden A-Ligisten musste sich der SuS als Spitzenreiter der Gruppe 2 gegen den Tabellenzwölften etwas überraschend geschlagen geben. Gevelsberg führte bereits uneinholbar mit 3:0, ehe Jacob David Nitsche in der 90. Spielminute noch der Ehrentreffer für Volmarstein gelang.

Schwarz-Weiß Silschede – SG Vorhalle 09 1:2 (0:2). Enes Gundrum brachte Vorhalle bereits nach sechs Minuten auf die Siegerstraße. Ein Eigentor von Silschedes Simon Böhme (38.) bescherte den Gästen dann den 2:0-Pausenvorsprung. Mehr als der Anschlusstreffer in der 81. Minute war für Schwarz-Weiß nicht mehr drin.