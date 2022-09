Der FC Bosna Hagen ist gut in den Kreispokal gestartet.

Fussball Kreispokal: Al Seddiq macht tolles Spiel in Hiddinghausen

Hagen. Die 2. Runde des Kreispokals ist gestartet. Während Bosna Hagen die SG Vorhalle 09 vorführte, setzte sich Al Seddiq in Hiddinghausen knapp durch.

Für viele heimische Fußballklubs steht eine englische Woche auf dem Programm: Im Kreispokal kämpfen die Teams um den Einzug in die dritte Runde. Dabei sind die Kreisligisten noch unter sich, die überkreislichen Kicker steigen erst im Anschluss an Runde zwei ein.

Die für Dienstagabend angesetzte Begegnung zwischen den A-Ligisten Rot-Weiß Ennepetal-Rüggeberg und Hagen United wurde kurzfristig abgesagt, weil der Rüggeberger Naturrasenplatz laut den Gastgebern nicht bespielbar und sämtliche Ausweichplätze belegt waren. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die übrigen beiden Begegnungen fanden statt. Hier der Überblick:

FC Bosna Hagen – SG Vorhalle 09 7:1 (3:0). Das Duell der beiden A-Liga-Konkurrenten war eine klare Angelegenheit: Adel Tokic (14./36.) und Haris Behlo (28.) brachten Bosna die nächste Runde bereits vor der Pause ein großes Stück näher. Im zweiten Durchgang erhöhten dann Kasim Osmic (57.), Armin Kozar (62./73.) und Belmin Ikanovic (81.). Safa Yavuz gelang für Vorhalle nur noch der Ehrentreffer (88.).

Hiddinghauser FV – Al Seddiq Hagen 0:1 (0:0). In einem engen und umkämpften Spiel war es Ali Khazraji, der den Gästen das Weiterkommen bescherte (52.). „Heute hatten wir viele Spieler auf dem Platz, die die Zukunft des Vereins sind“, freute sich Al-Seddiq-Trainer Martin Freitas. Die Gäste kreierten viele Chancen und trafen noch zweimal die Latte. „Ein tolles Spiel von uns, aber auch Kompliment an den gegnerischen Torwart, der überragend gehalten hat“, so Freitas.

