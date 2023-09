Kreisliga: Zurstraßes Kampf gegen Fichte wird nicht belohnt

Hagen. TSV Fichte Hagen und die SV Boele-Kabel bleiben in der Kreisliga A in der Erfolgsspur. Breckerfeld und SSV Hagen siegen daheim. Der Überblick.

In der Fußball-Kreisliga A1 bleiben Spitzenreiter SV Boele-Kabel (1:0 bei Concordia Hagen ) und Verfolger TSV Fichte Hagen (5:3 beim SC Zurstraße) am sechsten Spieltag in der Erfolgsspur. Beide Teams setzten sich zwar knapp, aber verdient durch. Klare Heimerfolge fuhren unterdessen Schwarz-Weiß Breckerfeld (5:0 gegen Dahl) und der SSV Hagen (4:1 gegen TSK Hohenlimburg) ein. In der Gruppe 2 behauptet der SC Wengern durch einen 6:4-Erfolg in Gevelsberg die Tabellenführung. Der Überblick:

Gruppe 1: FC Hellas/Makedonikos Hagen II – FC Bosna Hagen 1:1 (1:0). Marcel Pasquale brachte die Gastgeber zunächst in Führung (28.). Zum Heimsieg reichte es für die Hellas-Reserve allerdings nicht, weil Adis Jogic den Gästen ziemlich spät noch das Remis rettete (80.). „Ein langer Ball hat uns in der ersten Hälfte das Gegentor beschert“, ärgerte sich Bosna-Trainer Amir Smajic. „Nach der Pause waren wir deutlich überlegen, wir haben am Ende eher zwei Punkte liegen lassen.“ Hellas-Coach Billy Kampouris haderte trotz eines weiteren Punktgewinns gegen den Abstieg mit dem Unentschieden: „Wenn das Gegentor nicht fällt, wäre ich jetzt zufrieden. Wir standen defensiv sicher und haben eigentlich nur eine Chance zugelassen, wenngleich Bosna in der zweiten Hälfte sehr druckvolle Momente hatte.“

Jaime Labinski (rot) versucht sich durchzusetzen. Foto: Michael Kleinrensing

Hasper SV – FC Polonia Hagen 1:3 (0:1). Torjäger Jan Bednarczyk war im Hagener Westen bestens aufgelegt, alle drei Tore der Gäste gingen auf sein Konto (34./82./89.). Für Haspe war einzig Benjamin Duman zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich (67.). „Wir haben nach dem Ausgleich drei hundertprozentige Chancen ausgelassen“, ärgerte sich HSV-Trainer Frank Henes. „Polonia war cleverer und hat nicht unverdient gewonnen. Wir haben unser Momentum nicht genutzt, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Polonias Vorstandsmitglied Michal Wajgel zeigte sich erleichtert: „Der Auswärtssieg tut uns gut. Nächste Woche werden wir gegen Hellas/Makedonikos II wieder angreifen.“

SC Concordia Hagen – SV Boele-Kabel 0:1 (0:1). In der 32. Minute hatten wohl noch die wenigsten gedacht, dass der Treffer von Boeles Sergen Aydin der einzige an diesem Tag bleiben würde. „Wir haben leider zu wenig fußballerische Lösungen gefunden“, urteilte SCC-Trainer Maurice Scheuerl. „Wir haben uns nur auf die gut gestaffelte Defensive verlassen. Am Ende ist es ein verdienter Sieg für den Gegner.“ Das sah auch Boeles Klubchef Erdal Yildiz so: „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz. Durch die defensive Ausrichtung der Concorden war es für uns aber verdammt schwer. Jetzt freuen wir uns erstmal.“

SSV Hagen – TSK Hohenlimburg 4:1 (1:1). Durch den dritten „Dreier“ im sechsten Saisonspiel arbeitet sich der SSV in der Tabelle weiter nach oben. Nach dem 0:1 durch Deniz Celik (40.) ließen Etnik Salihi (45./86), Leander Fabisch (67.) und Mario Bart (83.) die Gastgeber weiter jubeln. „Wir hätten schon in Hälfte eins mehr Tore machen müssen“, erkannte SSV-Coach Benny Wenzel nach dem Spiel. „Der Sieg geht absolut in Ordnung und hätte auch noch höher ausfallen müssen.“

SC Zurstraße 70 – TSV Fichte Hagen 3:5 (2:2). In einer ereignisreichen Partie hatten die favorisierten Eilper schließlich das bessere Ende: Dank Ibrahima Barry (15.), Robin Krigs (30.), Murat Sertkaya (65./85.) und David Blaut (70.) bleibt der Tabellenzweite als einziges Team der Liga weiter verlustpunktfrei. Die Tore von Daniel Dik (19.), Niklas Hofer (31.) und Muhammad Ibrahim (55.) reichten dem Sportclub nicht. „Wir sind gleichermaßen enttäuscht als auch stolz auf die Leistung. Wir haben Fichte einen tollen Kampf geboten“, resümierte SC-Trainer Marius Rafflenbeul. „Es ist momentan zu einfach, gegen uns ein Tor zu schießen“, gab Fichtes Coach Uli Heidbüchel zu Protokoll. „Das hat Zurstraße gut ausgenutzt. Wir konnten von der Bank aber hochkarätig nachlegen und haben am Ende verdient gewonnen.“

Er jubelt und salutiert: Jan Bednarcyk schießt in Haspe drei Tore für Polonia Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Schwarz-Weiß Breckerfeld – TSV Dahl 5:0 (3:0). „Wir sind von Beginn an nicht wirklich ins Spiel gekommen“, sah TSV-Trainer Guido Kramps eine verdiente Niederlage. Marcel Wolpert (23.), Patrick Christoph (34.), Marin Matic (41./72.) und Alpaslan Güngör (55.) münzten die Überlegenheit der Hansestädter in Tore um. SW-Trainer Semin Salkanovic sah eine dominante Vorstellung seiner Elf: „Ich bin hochzufrieden, wir haben so gut wie keine Torchance zugelassen. Unsere eigenen Treffer waren zudem klasse herausgespielt. Es macht großen Spaß, den Jungs zuzusehen.“

Al Seddiq Hagen – FC Herdecke-Ende II 0:2 (0:1). Der Aufsteiger fährt dank Treffern von Janis Bohrmann (45.) und Oleg Albrecht (90.) den zweiten Saisonerfolg ein. Die Marokkaner indes müssen weiterhin auf den ersten „Dreier“ warten und liegen mit zwei Punkten am Tabellenende.

Gruppe 2: Schwarz-Weiß Breckerfeld II – Blau-Weiß Voerde II 2:1 (2:0). Die SW-Reserve gibt in der A-Liga weiterhin eine gute Partie ab, Dennis Blase (17.) und Marco Reibert (38.) bescherten den Gastgebern die Saisonpunkt sieben bis neun.

FC Gevelsberg-Vogelsang – SC Wengern 4:6 (1:3). Die Gäste verteidigen in einer torreichen Begegnung die Tabellenspitze. Bindar Aslan (5./33.), Hakan Dursun (8.), Ismail Ayar (12.), Florian Grube (45.) und Kadir Yilmaz (90.) ließen Wengern jubeln.

SuS Volmarstein – TuS Hasslinghausen 1:4 (0:4). Bereits zur Halbzeit hatten die Gäste den Sieg an der Köhlerwaldstraße praktisch perfekt gemacht. Mehr als der Anschlusstreffer zum 1:4 durch Alec Konieczny (53.) sprang für den SuS nicht heraus.

