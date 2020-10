Kreisliga: Boele-Kabels Atila Aslan legt Traineramt nieder

Vor dem sechsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A gab es in Boele und Hiddinghausen personelle Veränderungen auf der Trainerbank. Spitzenreiter Schwarz-Weiß Breckerfeld hatte in der Gruppe 1 in Garenfeld am Ende Glück, in der Gruppe 2 ist der SuS Volmarstein nun Erster.

Gruppe 1: SC Berchum/Garenfeld II – Schwarz-Weiß Breckerfeld 1:2 (1:2). Der Tabellenführer bleibt auf Kurs, Murat Sertkaya (2.) und Philipp Volkenrath (7.) bescherten den Gästen einen Blitzstart. Sertkaya vergab im Anschluss noch einen Elfmeter. Mehr als das 1:2 durch Christian Pascal Schilling (34.) war für die Gastgeber nicht mehr drin. „Am Ende war es ein glücklicher Sieg“, so SW-Trainer Uli Heidbüchel. „Durch großen Kampf konnten wir den knappen Vorsprung halten, der Gegner hatte noch ein paar gute Chancen“, haderte Heidbüchel mit den vielen Wechseln, die er während der Partie vornehmen musste.

SpVg Hagen 11 II – SV Boele-Kabel 7:1 (4:0). Vor der Partie wurde bekannt, dass Boeles Trainer Atila Aslan sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegt. Für unsere Redaktion war Aslan am Sonntag nicht zu erreichen.

Bei den Elfern, die durch den Sieg auf Platz zwei klettern, wurden die Gäste vom erfahrenen Giuseppe Tripi betreut. Rafael Luque Marrano (2), Niels Hellmig (2), Justin Böcker, Ion-Alin Nica und Simon Warkotsch ließen die Gastgeber jubeln. Für Boele war Atta Lazaa erfolgreich. „Wir hatten das Spiel stets im Griff, auch nach dem Platzverweis gegen Tim Schattling“, freute sich Elfer-Trainer Martin Lissner.

Al Seddiq Hagen – Hiddinghauser FV 6:2 (3:0). Anas Chaoui (2), Ali Khazraji (2), Navil Abrini und Amin Ahakham ließen den Gästen, bei denen Frank Dichtiar nicht mehr Trainer ist, keine Chance. Dennoch fallen die Marokkaner auf Platz drei zurück, weil Hagen 11 II jetzt das bessere Torverhältnis aufweist.

TSV Fichte Hagen – Hasper SV 3:0 (0:0). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. „Dann haben wir leider einen Elfmeter gegen uns bekommen, den man nicht geben muss“, ärgerte sich HSV-Trainer Daniel Utech. „Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf, das Spiel wurde nicht zu einhundert Prozent sportlich entschieden.“ Für Fichte trugen sich Fabian Laube (52.), Dennis Brzeski (72.) und Man-Git Chau (77.) in die Torschützenliste ein.

SV Hohenlimburg 10 II – SG Vorhalle 09 2:1 (2:1). Die frühe SG-Führung durch Domenico Restieri (10.) konnten Dino Sojkic (13.) und Michael Erzen (31.), Trainer der Westfalenliga-Mannschaft der Zehner, noch vor der Halbzeit drehen.

FC Iliria Hagen – SC Concordia Hagen 0:8 (0:3). Die Concorden waren in Torlaune und kamen dank Sven Scheer (2), Maximilian Finke, Andreas Schymainda, Chris Niemann, Lukas Knupp, Martin Höller und Jan Bieber zu einem Kantersieg. „Sieben Torschützen bei acht Treffern sprechen für die Ausgewogenheit im Team“, lobte SC-Trainer Lars Peters.

Polonia Hagen – Blau-Weiß Haspe 2:4 (0:3). Marcel Marino (12./90.), Debütant Leonardo Fazio (37.) und Zeki Tasdemir (40.) bescherten Haspe den Auswärtssieg, für Polonia trafen Marcel Tucholski (61.) und Rafael Suchan (90.+5). „Wir haben spielerisch überzeugt, das war sehr starker Fußball“, freute sich BW-Coach Andreas Wilkes.

SG Boelerheide – SSV Hagen II 0:4 (0:2). Emanuel Calin (5.) und Issa Hosen (33.) brachten den SSV vor der Pause auf die Siegerstraße. Nach Wiederanpfiff machten Hosen (53.) und Hakan Dursun (90.) alles klar. „Der Platz war eine Katastrophe. Dennoch haben wir versucht, den Ball laufen zu lassen“, so Gäste-Trainer Mario Kallweit.

Gruppe 2: TuS Hasslinghausen – SuS Volmarstein 1:2 (1:1). Dank Treffern von Sebastian Lummel (44.) und Adrian Begovic (88.) übernimmt der SuS die Tabellenspitze.

FC Wetter II – Schwarz-Weiß Silschede 2:2 (1:1). Kevin Oestreich und ein Eigentor von Silschedes Lukas Theis (62.) sicherten den Gastgebern das Remis.

TSG Herdecke – SC Wengern 1:3 (1:2). Timo Giese, Maik Choinowski und Peter Ignatowicz ließen die Gäste jubeln, für die TSG war lediglich Dennis Madeo erfolgreich.

TSG Sprockhövel II – TuS Esborn 1:0 (1:0). Der entscheidende Treffer des Tages fiel bereits in der elften Spielminute.