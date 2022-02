Kreisliga B: TSK Hohenlimburg II fertigt Hasper SV II ab

Hagen. In der Hagener Kreisliga B dreht Blau-Weiß Vorhalle spät auf und schießt drei Tore binnen weniger Minuten. TSK II bezwingt Hasper SV II klar.

Viele Tore fielen am 17. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B. Überraschend deutlich verlor dabei die Reserve des Hasper SV in der Gruppe 1. Tabellenführer Bosna Hagen war ebenso spielfrei wie der Zweite Schwarz-Weiß Breckerfeld II. In der Gruppe B2 wollte der SC Berchum/Garenfeld IV dem Spitzenreiter Gennebreck ein Beinchen stellen – verlor die Begegnung allerdings deutlich.

Gruppe 1: TSK Hohenlimburg II – Hasper SV II 5:1 (3:1). Durch die Niederlage am Höing verpassen es die drittplatzierten Hasper, näher an Spitzenreiter Bosna heranzurücken. Die frühe Führung durch Dogus Civelek (5.) konnte Sezer Gür (12.) für die Gäste noch ausgleichen. Danach traf dann nur noch die TSK-Reserve, erneut Civelek (36.), Tayfun Ak (45.), Adem Sebetci (80.) und Kerem Kulakac (90.) sicherten die drei Punkte.

SC Zurstraße 70 – FC Herdecke-Ende III 3:2 (1:1). Durch den sechsten Saisonerfolg verbessern sich die Gastgeber auf Rang sechs. Nejiyvan Brahim (25.) brachte Herdecke in Führung, im Anschluss drehten Imad Louchiri (40.), Patrick Domaschk (50.) und Henrik Rafflenbeul (60.) die Partie. Der zweite Treffer der Gäste durch Robin Taubken (89.) kam zu spät.

SC Berchum/Garenfeld III – Blau-Weiß Vorhalle 1:4 (1:1). Jan Niklas Kleine brachte den Sportclub in der 25. Minute in Führung. Die SG Vorhalle hatte nur eine Minute später durch Torschütze Dominik Brauckhage die passende Antwort. Lange sah im Waldstadion alles nach einem Unentschieden aus, ehe Vorhalle in einer fulminanten Schlussphase noch drei Treffer gelangen (Danny Lepke/88., Daniel Goncalves da Silva/90. und Kevin Rohn/90.+2).

SpVg. Hagen 1911 III – RSV Selbecke 5:2 (2:1). Für das Tabellenschlusslicht Selbecke gab es bei den Elfern, die durch den sechsten Saisonsieg Tabellenplatz acht festigen, nichts zu holen. Markus Dahm (12.), Maximilian Koszyk (37.), Maurice Spiegel (60.), Aaron Feiertag (70.) und Lars Matschiegefski (81.) ließen die Gastgeber jubeln. Für die Gäste war Rafet Ada (23./54.) erfolgreich.

Gruppe 2: TSV Fichte Hagen III – Schwarz-Weiß Silschede II 3:3 (1:1). Durch die Punkteteilung im Kellerduell der B-Liga haben die Eilper auf dem Abstiegsplatz weiterhin drei Zähler Rückstand auf die Gäste. Ärgerlich aus Sicht der Gastgeber, dass Silschede in der 90. Minute noch zu zwei späten Treffern kam und dem TSV den sichergeglaubten Sieg entriss. Marcel Jäger (31.), Gercheng Tran (47.) und Karim Bahmed (62.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

SC Berchum/Garenfeld IV – VFL Gennebreck 0:4 (0:1). Durch die klare Niederlage gegen den Spitzenreiter fällt der Sportclub in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

SV Fortuna Hagen – FSV Gevelsberg III 2:1 (2:1). Die Partie nahm schnell an Fahrt auf, bereits nach 24 Minuten hatten beide Teams ihr Pulver verschossen. Daniel Groda avancierte mit seinen Toren (10./13.) zum Helden des Tages auf Seiten der Fortunen.

Hagen United – Hiddinghauser FV II 2:3 (1:3). Kevin Degen (32.) und Marcel Knoblich (78.) konnten die Niederlage für United nicht verhindern.

