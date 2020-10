Kreisliga B: SW Breckerfeld II und Bosna Hagen torhungrig

Am sechsten Spieltag der Kreisliga B behaupteten sich Breckerfeld und Bosna an der Spitze.

Hagen. In der Kreisliga B trafen Schwarz-Weiß Breckerfeld II und Bosna Hagen je ein halbes Dutzend Tore. Berchum/Garenfeld III gelang der erste Punkt.

In der Fußball-Kreisliga B1 zeigten sich Spitzenreiter Schwarz-Weiß Breckerfeld II und Bosna Hagen am sechsten Spieltag torhungrig. In der Gruppe 2 feierte der SC Berchum/Garenfeld III unterdessen den ersten Punktgewinn.

Gruppe 1: RSV Selbecke – Schwarz-Weiß Breckerfeld II 2:6 (0:1). Durch den Kantersieg bauen die Gäste den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Antun Matic traf doppelt, auch Moritz Hiller, David Schumacher, Felix Hiller und Justin Mickenhagen-Cox trugen sich für die Hansestädter in die Torschützenliste ein. Tobias Hoffmann und Michel Tubeto erzielten die Tore für Selbecke.

SV Büttenberg II – FC Herdecke-Ende III 0:0. Durch das torlose Remis in Büttenberg fallen die Gäste mit 14 Punkten auf Tabellenplatz drei zurück.

SV Hohenlimburg 10 III – FC Bosna Hagen 1:6 (1:4). Zunächst unterlief Bosna-Kicker Sandi Delkic ein Eigentor (2.), dann drehte er die Partie mit zwei Treffern auf der richtigen Seite (8./20.). Felix Pflichtenhöfer (31./89.), Denis Cufta (40.) und Damir Jukic (75.) steuerten die weiteren Tore bei. Bosna behauptet damit Rang vier.

Blau-Weiß Vorhalle – TSV Dahl 1:1 (1:0). Ein Eigentor von Dahls Leon Galeske in der siebten Spielminute bescherte den Gastgebern die knappe Pausenführung. Im zweiten Durchgang war es dann Frank Nico Dreesbach (50.), der dem TSV den Punktgewinn sicherte.

TSK Hohenlimburg II – SC Berchum/Garenfeld III 2:2 (1:2). Niklas Bräutigam (32.) und Robin Scheuerer (41.) brachten die Gäste in Führung, Ömer Bahadir gelang noch vor der Pause der Anschluss (42.). In Unterzahl (Gelb-Rote Karte, 55.) machte wiederum Bahadir für Hohenlimburg mit dem Abpfiff noch das Remis perfekt (90.).

SC Zurstraße 70 – SG Vorhalle 09 II 5:2 (1:0). Maximilian Mühlhoff (2), Sebastian Fechtner, Imad Louchiri und Torben Domaser ließen die Gastgeber jubeln. Die beiden Tore von Celal Sarp waren für die Gäste am Ende wertlos. Auf beiden Seiten zeigte der Schiedsrichter jeweils eine Gelb-Rote Karte.

FC Hellas/Makedonikos II – SpVg Hagen 11 III 1:3 (0:0). Frederik Altenbeck (48.), Maurice Spiegel (74.) und Andre Allefeld (76.) brachten die Elfer auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer von Dominique Jahn (87.) kam für die Griechen zu spät.

Gruppe 2: TuS Hasslinghausen II – SC Berchum/Garenfeld III 0:0. Durch das Remis sicherten sich die Gäste nach fünf Niederlagen zum Start beim Tabellenachten den ersten Saisonpunkt.

TSV Fichte Hagen III – Hagen United 4:0 (3:0). Klare Angelegenheit an der Wörthstraße: Nico Müller-Lankow (15./26.), Piet Dukatz (2.) und Gercheng Tran (76.) schossen den Tabellensechsten zum Sieg.

SV Fortuna Hagen – SpVg Linderhausen II 2:3 (2:1). Die Pausenführung von Khaled Ali (20.) und Ercan Altinkaya (22.) reichte für die Fortunen am Ende nicht zum Punktgewinn, weil Linderhausen durch zwei späte Tore (88./90.) noch die Partie drehte.

SC Obersprockhövel III – TuS Esborn II 7:0 (5:0). Für Esborn gab es beim Spitzenreiter nichts zu holen, die Partie war bereits zur Pause entschieden.

SV Büttenberg – FC Herdecke-Ende II 4:1 (3:0). Büttenberg führte zur 70. Minute bereits mit 3:0, ehe Herdeckes Asmir Cosovic der wertlose Anschlusstreffer gelang.