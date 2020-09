Kreisliga B: Hagen 11 III sitzt Breckerfeld II im Nacken

Nach dem vierten Spieltag stehen noch zwei Teams in der Kreisliga B1 verlustpunktfrei da: Hagen 11 III und Breckerfeld II.

Hagen. Am 4. Spieltag der Kreisliga B siegen Hagen 11 III und Schwarz-Weiß Breckerfeld II munter weiter. Hagen United kassiert eine empfindliche Pleite.

In der Fußball-Kreisliga B1 sorgt Schwarz-Weiß Breckerfeld II als Spitzenreiter weiter für Furore. In der Gruppe 2 mussten Hagen United und die vierte Mannschaft des am vierten Spieltag empfindliche Niederlagen einstecken.

Gruppe 1: SC Zurstraße 70 – Schwarz-Weiß Breckerfeld 1:2 (1:1). Vierter Sieg im vierten Spiel: Dank Treffern von Antun Matic (16.) und Justin Mickenhagen-Cox (55.) bleiben die Gäste verlustpunktfrei. Sebastian Stiebler brachte den SC im Derby bereits nach zwei Minuten in Führung.

Hasper SV II – FC Herdecke-Ende III 0:0. Nach drei Siegen zum Start mussten die Gäste erstmals Punkte abgeben. Trotz des torlosen Remis festigt Herdecke Rang zwei.

RSV Selbecke – SpVg Hagen 11 III 0:3 (0:0). Neben Tabellenführer Breckerfeld sind die Elfer das einzige Team der Liga mit maximaler Punkteausbeute. Nach torloser erster Hälfte zeigten sich die Gäste erst spät treffsicher, am Ende sorgten Frederik Altenbeck (70.), Markus Dahm (86.) und Yasin Osman Oglu (90.) für klare Verhältnisse.

SV Hohenlimburg 10 III – FC Hellas/Makedonikos II 4:1 (3:1). Durch den souveränen Heimerfolg tauschen beide Teams in der Tabelle die Plätze. Dennis Schriegel (25.), Tayfun Ak (27.), Richard Svitek (37.) und Youssef Chaoui (72.) brachten die Zehner auf die Siegerstraße. Mehr als der Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Demhat Memis war für die Griechen nicht drin.

SV Büttenberg II – SC Berchum/Garenfeld III 3:0 (2:0). Nichts zu holen gab es für den SC, der durch die dritte Niederlage im vierten Spiel auf Rang elf zurückfällt.

Blau-Weiß Vorhalle – FC Bosna Hagen 2:2 (1:0). Tobias Rathmann (25.) brachte Vorhalle in Führung, Dalibor Milicic drehte im Anschluss die Partie (48./54.). Turbulent war dann die Schlussphase, in der die Gäste zwei Gelb-Rote Karten sahen und Blau-Weiß noch der umjubelte Ausgleich durch Patrick Klotzbach gelang (90.+2).

TSK Hohenlimburg II – TSV Dahl 2:5 (1:1). Tobias Rohn (19./54.), Michael Kupilas (83./90.) und Nico Frank Dreesbach (80.) bescherten dem TSV am Höing die drei Punkte. Für Hohenlimburg waren Dogus Civelek (27.) und Ömer Bahadir (84.) erfolgreich.

Gruppe 2: TSV Fichte Hagen III – Hiddinghauser FV II 4:3 (2:1). In einer umkämpften Begegnung setzten sich die Gastgeber am Ende knapp durch, Gercheng Tran (25.), Marco Bunte (45.), Valdrin Ahmeti (74.) und Dennis Cudok (90.) erzielten die Fichte-Tore.

TuS Esborn II – FC Herdecke-Ende II 2:5 (1:2). Tim Eckleder traf für die Gäste dreifach, auch Marcel Weiß und Lukas Hupe hatten Grund zum Jubel. Die Tore von Marvin Skasa und Michael Michel waren für Esborn am Ende wertlos.

SC Obersprockhövel III – Hagen United 10:0 (5:0). Der Tabellenzweite war dem Aufsteiger hochüberlegen, durch die zweite Niederlage im vierten Spiel ist United nur noch Elfter.

SV Büttenberg II – SC Berchum/Garenfeld IV 7:1 (5:1). Auch im vierten Spiel gab es für das Schlusslicht nichts zu holen, Berchum/Garenfeld wartet weiterhin auf den ersten Saisonpunkt. Max Kretschmann markierte den Ehrentreffer für den SC (39.).