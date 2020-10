Kreisliga B: FC Bosna nimmt die Tabellenspitze ins Visier

Hagen. In der Fußball-Kreisliga B kommt der FC Bosna der Tabellensptitze wieder näher. Die Ergebnisse des achten Spieltags im Überblick.

In der Fußball-Kreisliga B1 nimmt der FC Bosna Hagen nach dem Auswärtssieg bei Hagen 11 III am achten Spieltag die Tabellenspitze ins Visier. Die Partie zwischen Hellas/Makedonikos Hagen II und Schwarz-Weiß Breckerfeld II fiel aus.

Gruppe 1: SpVg Hagen 11 III – FC Bosna Hagen 2:4 (1:1). Durch den Sieg im Topspiel schließt Bosna mit sechs Siegen aus sieben Partien nach Punkten zu Tabellenführer Breckerfeld II auf. Denis Cufta (45.), Felix Pflichtenhöfer (57.) und Damir Jukic (61./67.) ließen die Gäste jubeln. Trotz doppelter Überzahl im zweiten Durchgang (Gelb-Rote Karten für Bosna in der 79. und 86. Spielminute) schafften es die Elfer nicht zum Punktgewinn, die Treffer von Aaron Feiertag (44.) und Markus Dahm (88.) waren zu wenig.

SV Hohenlimburg 10 III – TSV Dahl 2:1 (1:1). Kevin Schulte brachte die Zehner in Führung (11.), Nico Frank Dreesbach (13.) gelang postwendend der Ausgleich. Lange sah am Kirchenberg alles nach einem Unentschieden aus, ehe Dennis Schriegel die Gastgeber mit seinem Treffer in der 90. Minute doch noch jubeln ließ.

Blau-Weiß Vorhalle – SC Berchum/Garenfeld III 0:0. Das torlose Remis hilft keinem der beiden Teams wirklich weiter, Vorhalle verbessert sich mit 13 Punkten auf Rang fünf, die Gäste bleiben mit acht Zählern als Tabellenachter im Mittelfeld.

RSV Selbecke – SG Vorhalle 09 II 3:2 (1:0). Selbeckes Rafet Ada machte mit seinem späten Treffer in der 90. Spielminute den Unterschied. Zuvor waren bereits Halil Gedlikli (12.) und Ersin Atasoy (70.) für die Gastgeber sowie Dominik Madeo (Eigentor/60.) und Kerem-Ali Cengiz (84.) für Vorhalle erfolgreich.

SC Zurstraße 70 – Hasper SV II 1:1 (1:1). Bereits nach 26 Minuten waren in Zurstraße alle Tore gefallen. Imad Louchiri sorgte für die SC-Führung (19.), die Akin Cam nur sieben Minuten später ausgleichen konnte. Die HSV-Reserve sah in der 80. Minute noch eine Rote Karte.

Gruppe 2: FSV Gevelsberg III – SC Berchum/Garenfeld IV 1:2 (1:1). Beim Tabellenachten gelingt dem Schlusslicht der ersehnte erste Sieg, womit der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederhergestellt ist. Andrej Lubimow (24.) und Christian Pascal Schilling mit dem entscheidenden Treffer in der 90. Minute ließen die Gäste jubeln.

TSV Fichte Hagen III – TuS Esborn II 4:3 (3:0). Jan-Niklas Krämer (2.) und Gercheng Tran (25./43.) sorgten für die klare Pausenführung der Eilper. Im zweiten Durchgang wurde es dann noch einmal eng, Marco Bunte sicherte Fichte mit dem vierten Tor die drei Punkte (79.).

SV Fortuna Hagen – Hiddinghauser FV 4:1 (0:1). Nach 45 Minuten führten die Gäste. Erst im Anschluss drehte Fortuna auf und kam dank Treffern von Daniel Bohrmann (49./65.) und Justin Felgner (74./83.) noch zum Heimsieg.

VFL Gennebreck – Hagen United 6:0 (1:0). Beim Tabellenzweiten war United am Ende chancenlos, die Gäste belegen mit fünf Punkten aus sieben Spielen weiterhin einen Abstiegsplatz.

SC Obersprockhövel III – FC Herdecke-Ende II 1:1 (1:0). Die frühe Führung der Gastgeber (3.) konnte Luca-Paul Scupin in der 78. Minute für Herdecke ausgleichen.