Kreisliga B: FC Bosna Hagen schießt sich an die Spitze

Hagen. Die Reserve von Hellas/Makedonikos Hagen schenkt Herdecke-Ende III sechs Tore ein. Fichte III und Garenfeld IV trennen sich 4:4. Der Überblick.

In der Fußball-Kreisliga B1 ist Bosna Hagen nach dem 15. Spieltag neuer Spitzenreiter. Der bisherige Primus Schwarz-Weiß Breckerfeld II war am Wochenende spielfrei. Die Partie zwischen RSV Selbecke und TSV Dahl wurde mit 2:0 für Dahl gewertet, weil der Gegner nicht antrat.

Gruppe 1: Hasper SV II – FC Bosna Hagen 2:2 (1:1). Durch das Remis springt Bosna an die Spitze und liegt mit 27 Punkten zwei Zähler vor der Hasper Reserve, die als Tabellendritter in Schlagdistanz bleibt und zudem noch eine Partie weniger absolviert hat. Umutcan Yildirim brachte den HSV in Führung (32.), Dalibor Milicic antwortete postwendend (1:1/33.). Damir Jukic brachte die Gäste dann erstmals in Front (70.), doch diesmal hatte Sezer Gür auf Seiten der Hasper die passende Antwort (76.).

FC Herdecke-Ende III – FC Hellas/Makedonikos Hagen II 3:6 (1:3). Dank Treffern von Alexandros Melissopoulos (18./44.), Jose Santo Do Espirito (32.), Joanai Saliglou (52.), Dominique Jahn (54.) und Jannis Matusch (73.) baut Hellas auf Tabellenplatz neun den Vorsprung auf den Zehnten Herdecke auf vier Punkte aus. Robin Taubken (35.), Nejiyvan Brahim (54.) und Philipp Grundwald (82.) konnten die Niederlage für die Ruhrstädter nicht verhindern.

Blau-Weiß Vorhalle – SpVg Hagen 11 III 2:2 (2:1). Die Elfer lagen am Voßacker durch Maximilian Koszyk bereits früh in Führung (12.). Zur Pause waren allerdings die Gastgeber oben auf, Dominik Brauckhage gelang ein Doppelpack (30./37.). Erst drei Minuten vor dem Abpfiff rettete Yasin Osman Oglu Hagen 11 dann den Punktgewinn.

TSK Hohenlimburg II – SC Berchum/Garenfeld III 1:9 (0:4). Klare Angelegenheit am Höing: Jan Niklas Kleine (17./40.), Robin Scheuerer (32.) und Marvin Rehbein (33.) entschieden die Partie bereits zur Halbzeit zu Gunsten der Gäste. Marcel Beckert (56.), Niklas Hofer (60.), Scheuerer (76.), Daniel Schmidt (81.) und Dustin Röhrig (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, obwohl der Sportclub durch eine Rote Karte seit der 61. Minute in Unterzahl agierte. Den Ehrentreffer für den TSK erzielte Dogus Civelek (84.).

Gruppe 2: TSV Fichte Hagen III – SC Berchum/Garenfeld IV 4:4 (1:1). Ein Achtungserfolg gelang dem Schlusslicht gegen den Tabellendritten. Marcel Jäger (30./54.), Marcel Dyballa (49.) und Evangelos Karamitsios (88.) schossen den TSV zum dritten Remis in dieser Saison. Für den SC waren Jan Röttger (38.), Mate Cirko (65./70.) und Rene Schanzenbächer (86.) erfolgreich.

SV Büttenberg – SV Fortuna Hagen 1:6 (0:3). Die Fortunen legten einen starken Auftritt hin, Maurizio Lampasone (37./43.), Mustafa Cevik (41./67.), Daniel Groda (52.) und Oliver Frank (Eigentor/66.) ließen die Gäste jubeln. In der 88. Minute gelang den Gastgebern lediglich noch der Ehrentreffer.

VFL Gennebreck – Hagen United 2:0 (0:0). Nach torloser erster Hälfte kassierte United noch zwei späte Gegentreffer (80./90.+5) beim Spitzenreiter. Durch die Niederlage sind die Gäste nun Neunter.

