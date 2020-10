Kreisliga A: Schattling und Hellmig ärgern SW Breckerfeld

In der Fußball-Kreisliga A1 rang die Reserve der SpVg Hagen 11 Spitzenreiter Schwarz-Weiß Breckerfeld am achten Spieltag einen Punktgewinn ab. Die Partien der TSG Herdecke und des TuS Esborn in der Gruppe 2 wurden abgesetzt.

Gruppe 1: SpVg Hagen 11 II – Schwarz-Weiß Breckerfeld 2:2 (0:1). Intensive Schlussphase auf Emst: Tim Schattling gelang in der 84. Minute zunächst der Anschlusstreffer für die Elfer, in der achten Minute der Nachspielzeit rette der spielende Co-Trainer Niels Hellmig dann per Handelfmeter noch den Punktgewinn. Zuvor hatten Florian Hesterberg (25.) und Murat Sertkaya (59.) den Spitzenreiter in Führung gebracht. „Hagen 11 ist mit einer starken Mannschaft aufgelaufen. Wir haben gute Torchancen ausgelassen“, resümierte SW-Trainer Uli Heidbüchel. Elfer-Coach Martin Lissner freute sich über das späte Remis: „Das war natürlich glücklich. Dennoch waren wir spielerisch dominant, aber lange ohne Torgefahr auszustrahlen.“

TSV Fichte Hagen – Al Seddiq Hagen 3:3 (3:1). „Wir spielen eine überragende erste Halbzeit. Dann haben wir noch wichtige Themen in der Pause angesprochen und kriegen durch individuelle Fehler am Ende zwei ärgerliche Gegentore“, so Fichtes Trainer Martin Freitas. Philipp Scharf (7.), Jonathan Karkutsch (12.) und Marius Jakobs (30.) trafen für Fichte, Amin Ahakham sicherte den Marokkanern mit seinen drei Toren (17./60./69.) den Punktgewinn.

SV Hohenlimburg 10 II – Blau-Weiß Haspe 2:7 (1:3). „Hohenlimburg hat das bis zum 1:1 sehr gut gemacht, wir haben erst danach aufgedreht“, sah BW-Trainer Andreas Wilkes eine „starke Mannschaftsleistung.“ Leonardo Fazio (2), Marcel Marino (2), Rouven Ruiz Jurado (2) und Shkelzen Imeri trugen sich für Haspe in die Torschützenliste ein, Alpha Oumar Bah und Alexander Prantzikos trafen für die Zehner.

Sportfreunde Haspe – Hasper SV 3:4 (2:2). Knapper Sieg für den HSV in einem umkämpften Derby: Michael Huwald (23./53.) und Mohamed Lamine Diaoune (38./87.) sicherten den Gästen die drei Punkte. Dennis Frohn (15.), Ali Parlak (36.) und Sezer Gür (60.) hatten die Sportfreunde in Führung gebracht. „Ein emotional geprägtes und kampfbetontes Spiel, das wir verdient gewonnen haben“, freute sich Gäste-Trainer Daniel Utech. Sportfreunde-Coach Thomas Pajdzik sah das ähnlich: „Leider haben wir es nicht geschafft die Führungen zu verteidigen. Wir haben ein besseres Gesicht gezeigt als letzte Woche.“

Polonia Hagen – SC Concordia Hagen 2:4 (0:1). „Wir konnten heute nicht unsere beste Leistung abrufen. Dennoch gehen wir als verdienter Sieger vom Platz“, urteilte SC-Co-Trainer Maurice Scheuerl. Chris Niemann (2), Timo Schröder und Sven Scheer ließen Concordia jubeln, für die Polen konnte Oleg Urlacher (2) die Heimniederlage nicht verhindern.

Hiddinghauser FV – FC Iliria Hagen 13:1 (6:0). Empfindliche Niederlage für die Iliren: Hasan Hasani markierte in der 80. Spielminute den Ehrentreffer für die Gäste.

SV Boele-Kabel – SSV Hagen II 2:3 (1:1). Denis-Elisei Bolnavu, Moahamd Turkomani und Issa Hosen trafen für die Gäste. Die Tore von Eyüp Yalcin und Yaser Caliskan waren für Boele am Ende zu wenig. „Meine Spieler haben eine sehr gute Mentalität“, so SSV-Trainer Mario Kallweit.

SG Boelerheide – SG Vorhalle 09 2:2 (0:0). Beim Remis trafen Bekannt Ekan (61.) und Meflüt Cuha (64.) für die SG sowie Patrick Schwalm (54.) und Manuel Metz (80.) für Vorhalle.

Gruppe 2: FSV Gevelsberg II – SuS Volmarstein 1:0 (1:0). Der SuS verliert die Tabellenführung los. Der spielentscheidende Treffer fiel in der 43. Minute.

FC Wetter II – RW Ennepetal-Rüggeberg 1:1 (1:1). Bereits nach zehn Minuten stand der Endstand, Emanuel Proenca hatte Wetter in der in Führung gebracht (3.).

SC Obersprockhövel II – TSV Fichte Hagen II 9:2 (4:0). Nichts zu holen gab es für die Fichte-Reserve beim neuen Tabellenführer: Timo Ackermann und Gregor Fornol gelangen die Ehrentreffer.

SV Ararat Gevelsberg – SC Wengern 3:1 (1:1). Tim Malik konnte die Niederlage des SC nicht verhindern.