Kreisliga A: Haspe feiert „dreckigen Sieg“ gegen Boele

Hagen. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga trennen sich Fichte Hagen und Polonia Hagen unentschieden. Haspe startet gegen Boele-Kabel ersatzgeschwächt

Zwei Nachholspiele standen am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A1 auf dem Programm. Blau-Weiß Haspe gelang ein wichtiger Sieg, das Spitzenspiel in Eilpe endete unentschieden.

SV Boele-Kabel – Blau-Weiß Haspe 1:3 (0:1). Die Gäste rücken durch den Auswärtserfolg auf drei Punkte an Spitzenreiter Schwarz-Weiß Breckerfeld heran. „Es war ein dreckiger Sieg“, ordnete Haspes Trainer Andreas Wilkes ein. „Boele hat uns viel Leidenschaft entgegengebracht, aber die Jungs haben gekämpft und am Ende hat sich die individuelle Klasse durchgesetzt.“

Die Gäste gingen ohne acht Spieler an den Start, bereits nach zehn Minuten musste dann auch der angeschlagene Philipp Wiesner vom Feld und wurde durch Zeki Tasdemir ersetzt, der nur acht Minuten später die Führung erzielte. Nach dem 0:2 durch Shkelzen Imeri (Strafstoß/55.) brachte Hicham Koubaa die Gastgeber nur eine Minute später zurück ins Spiel. Marcel Marino sicherte Blau-Weiß in der 75. Minute dann endgültig die drei Punkte. „Ein großes Kompliment ans Team“, lobte Boeles Trainer Giuseppe Tripi.

„Ein umkämpftes Spiel mit vielen bissigen Zweikämpfen. Wir können mithalten, es war sehr eng“, stellte Tripi fest und blickt bereits auf das Rückspiel in vier Wochen: „Es fehlten uns noch die letzten Prozentpunkte. Aber wir starten ja bald den nächsten Versuch.“

TSV Fichte Hagen – FC Polonia Hagen 2:2 (2:0). Durch das Remis im Topspiel gelang es beiden Klubs nur bedingt, in der Tabelle Punkte gutzumachen. Das Fichte-Team begann druckvoll, bereits nach acht Minuten ließ David Blaut die Eilper erstmals jubeln. In der 23. Minute erhöhte Dennis Brzeski auf 2:0. „Im ersten Durchgang waren wir besser, die zweiten 45 Minuten gehörten dann Polonia“, resümierte Fichtes Fußballchef Mathias Schneidmüller, der das Spiel krankheitsbedingt nur im Internet verfolgen konnte. Daniel Pietryga (63.) und Niels von Pidoll (87.) sicherten den Gästen noch den Punktgewinn.