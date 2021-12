Kommentar: Park-Chaos vor Adam-Halle und Vossacker-Platz

Wenn auf dem Sportplatz Vossacker und in der Karl-Adam-Halle zeitgleich Sport-Events stattfinden, kollabiert das Quartier parktechnisch.

An der Karl-Adam-Halle in Vorhalle, die gemeinsam mit dem darüberliegenden Vossacker-Sportplatz ein Sport-Quartier bildet, gab es bis vor etwa zehn Jahren keine Parkprobleme. Teilweise fuhren die Autos den Hang hinauf bis vor die Adam-Halle, was aber verständlicherweise untersagt wurde, weil kein Rettungsfahrzeug oder dergleichen mehr dort vorfahren konnte.

Nun spielen sich mindestens einmal pro Woche bemerkenswerte Szenen am Vossacker ab. Busfahrer der Straßenbahn rufen die Polizei, weil die Buswende am Vossacker vollgeparkt wird. Der Abschleppdienst kommt hin und wieder. Polizeibeamte waren öfter am Sportplatz oder in der Halle, um Fahrer ausfindig zu machen.

Manche finden noch etwas im nahen Wohngebiet an der Brandenburger Straße, vielleicht auch etwas den Vossacker abwärts. Manchmal auch erst Richtung Weststraße. Es ist eng.

Dazu kommt, dass das Parken im hinteren Bereich des Parkplatzes des Sportparks nur bis 22 Uhr gestattet ist. Und unmittelbar davor entsteht jetzt noch ein kleines Baugebiet. Der Bereich kollabiert an Abenden, an denen Fußball und Hallensport zeitgleich stattfinden. Frustrierend . . .

