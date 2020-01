Wer bei dem aktuell nasskalten Wetter im Freien Sport treibt, wird vermutlich von vielen Leuten schief angeschaut. „Wie kann man sich bei dem Wetter nur draußen quälen“, werden sich viele fragen. Ob auf dem Fahrrad oder in Laufschuhen – bei zwei Grad und Nieselregen Sport zu treiben, ist hart.

Mit sprichwörtlich allen Wassern gewaschen sind diesbezüglich aber die Kanuten des Herdecker KC: Die Wassersportler vom Ruhrausläufer waren am vergangenen Wochenende in Emsdetten unterwegs, um die ersten Kilometer im neuen Jahr im Kanu hinter sich zu bringen. Und der Name der Veranstaltung zeigte schon gut, wie sich die Herdecker Kanuten in Emsdetten fühlten. „Eisfahrt“ wird das erste Event des Jahres in der Kanuszene genannt.

16 Kilometer über die Ems

Die Herdecker gingen am vergangenen Sonntag nicht nur mit der Drachenbootgruppe „Tabalugas“ auf die Strecke, sondern auch mit der Wanderfahrer-Riege. Die „Tabalugas“, die im vergangenen Jahr schon bei verschiedenen Drachenbootrennen (unter anderem beim „Days-of Thunder“-Event auf dem Wittener Ruhrabschnitt) mit Podestplatzierungen auf sich aufmerksam machten, waren in diesem Jahr aber nicht im Wettkampf gefragt. Bei der Fahrt von Emsdetten zum Vereinsheim des WSV Rheine legten die Herdecker Kanuten stolze 16 Kilometer zurück.

Eine beeindruckende Strecke, wenn man an die Temperaturen am vergangenen Wochenende zurück denkt. „Klar, es war schon hart. Wir nehmen aber sehr gerne an der ersten Fahrt des neuen Jahres teil, weil es immer schön ist, nach der Winterpause bekannte Gesichter aus den anderen Kanuvereinen wieder zu treffen“, erklärt Thomas Spenner.

Der Pressewart des HKC nahm selbst als Steuermann an der Veranstaltung teil und weiß um die Vorteile der Eisfahrt: „Im Wanderboot hatten wir noch zwei Kanukollegen aus Delmenhorst mit dabei. Klar, es ist auf den ersten Kilometern schon sehr hart auf dem Wasser. Aber die Gemeinschaft fängt das auf, wenn alle gute Laune haben und sich gegenseitig motivieren. Dazu werden die Hände auch irgendwann immer wärmer, dann lässt es sich gut aushalten“, so Spenner.

„Für uns Wanderfahrer war es die erste größere Ausfahrt in diesem Jahr, daher waren wir noch nicht so richtig fit. Trotzdem haben wir ein gutes Tempo vorgelegt und hatten richtig Spaß an der Sache“, berichtet der Pressewart des Herdecker Kanuclubs.

Empfang mit warmen Getränken

Und auch die Drachenbootfahrer der Tabaluga Dragons hatten ihren Spaß an der Veranstaltung: „Die Eisfahrt ist super, um die Wanderfahrer und die Drachenbootfahrer miteinander zu vereinen. Für die Drachenbootfahrer war es eine schöne Abwechslung zum Trainingsalltag. Wir hatten alle viel Spaß an der Veranstaltung, waren ehrlich gesagt aber auch froh, als wir das Vereinsheim des WSV Rheine dann endlich erblickt haben“, berichtet Thomas Spenner.

„Das ist auch immer das Schöne: In Rheine wurden wir mit warmen Getränken und heißen Würstchen vom Grill empfangen. Da kann man sich dann etwas aufwärmen und sich von dem harten Trip erholen“, so der Vereinsoffizielle.

Im Vergleich zu den Vorjahren hatten die Herdecker Kanuten in diesem Jahr sogar noch Glück mit dem Wetter: „Wir sind früh morgens los gefahren, da lag noch sehr viel Nebel auf dem Wasser. Zwischendurch hat es dann immer mal wieder geregnet, geschneit und sogar Hagel war dabei. Die erste Stunde war vom Wetter her schon richtig hart. Im Anschluss ist es aber aufgeklart, und die Sonne hat geschienen. Es war auch schon mal härter, da gab es Jahre, in denen wir deutlich schlechter dran waren mit Sturm und Schneeregen“, berichtet Spenner.

Nachwuchs tritt in der Halle an

Am Tag zuvor waren auch die Herdecker Nachwuchs-Kanuten in Emsdetten sportlich aktiv. Jedoch nicht auf dem Wasser, sondern in der Schwimm- und anschließend auch der Sporthalle. „Die Kinder sind sieben bis 14 Jahre alt. Da wäre es fahrlässig, sie bei diesen Temperaturen aufs Wasser zu lassen“, erklärt Spenner. Der Wettkampf in Emsdetten beschränkte sich dann auf das örtliche Schwimmbad, wo Fynn Kampe in der Kategorie der Sieben- bis Neunjährigen für den HKC über die 25-Meter-Schwimmdistanz an den Start ging. Hannah Prehl und Janina Schnadt vertraten den Herdecker Kanuclub über die 50-Meter-Distanz.

Anschließend ging es für den Nachwuchs in die Sporthalle, wo Athletik-Übungen und Hindernisläufe auf dem Programm standen. „Die Ergebnisse stehen aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und damit zusammenhängend langen Auswertungszeiten noch nicht fest. Jedoch dürfen unsere Junioren mit ihren Leistungen zufrieden sein, sie haben ordentliche Zeiten erreicht. Für uns war das ein schöner Startschuss in das neue Jahr“, lobt Spenner seine Nachwuchs-Kanuten.