Lil’ Dragons Kleine Drachen schaffen in Wetter ihre Prüfungen

Wetter. 20 starke Kids bestanden bei FSW Sports in Wetter ihre Gürtelprüfungen.

Bei den „Lil’ Dragon Kids“ - dem Kurs für starke Kids bei FSW Sports in Wetter - fand die zweite Gürtelprüfung statt. 20 kleine Drachen erwarben den nächsthöheren Gürtel bei Lucia Langer und Kevin Dieker, den Lil’Dragon-Instruktoren.

Für die Teilnehmer der Gelbgurtprüfung stand das Thema „Fremder“, sowie die Grundtechniken zur Selbstverteidigung aus dem Boxen und dem Thaiboxen auf dem Programm. Unterrichtsinhalte zu korrekten Verhaltensweisen gegenüber Fremden wurden in Rollenspielen abgefragt. Für einige Lil’ Dragons stand bereits die zweite Gürtelprüfung an. Um den orangenen Gurt zu erlangen, mussten die Teilnehmer die Unterrichtsinhalte zum Thema Respekt können und anwenden. Zudem führten die jungen Teilnehmer eine Technikdemonstration vor und demonstrierten unterschiedliche Schlag- und Trittkombinationen am Schlagpolster.

Sonderauszeichnungen der Gürtelprüfung bekamen Leandro (6 Jahre) und Merle (10 Jahre) als bester Techniker bzw. beste Technikerin. Aufgrund der hohen Nachfrage an Kursteilnehmern bietet das FSW Sports Team nun neben den Lil’ Dragon Kids (3-6 -und 6-10 Jahre) einen weiteren Thai Teen’s Kurs (10-14 Jahre) an.

Interessenten an den Kursen für Lil’ Dragon Kids und Thai Teen’s können sich unter 02335 8469395 melden, um weitere Informationen zu erhalten oder ein Probetraining zu vereinbaren.

