Kettelbachturnier: TVH verkündet Termin und Modusänderung

Hagen. In diesem Jahr trägt der TV Hasperbach wieder das Kettelbachturnier aus. Der Verein freut sich über Zuwachs im Jugendbereich und neue Trainer.

Es ist eine erfreuliche Nachricht für Freunde des Beachvolleyballs und für den gesamten Hagener Sport: Das berühmte Kettelbachturnier soll nach zwei Jahre andauernder Corona-Pause wieder stattfinden. „Wir haben die Ankündigung bereits auf unserer Homepage veröffentlicht, dass am Termin 6./7. August 2022 die geschichtsträchtige Veranstaltung wieder auflebt. Wir planen das erste Mal ein Turnier ausschließlich auf Sand in unterschiedlichen Beach-Konkurrenzen“, verkündet Ricarda Schönfeldt, Abteilungsleiterin des TV Hasperbach. Das Turnier wird in diesem Jahr zum 42. Mal ausgetragen – diesmal mit Modusänderungen. Am ersten Tag ist ein „Quattro-Mixed-Beach-Turnier“ vorgesehen, am zweiten Tag ein „Funny-Quattro-Mixed-Topfturnier“.

Für das beliebte Spektakel im Sand kann man sich ab dem 1. April anmelden.

TV Hasperbach baut den Nachwuchsbereich aus

Der TV geht die für Sportvereine herausfordernde Zeit mit Mut und Tatendrang an. Nicht nur die Terminierung des Kettelbach-Turniers sorgt für Euphorie. Während die Hasperbacher Volleyball-Damen in der Landesliga schon seit mehreren Jahren einen immer größeren Aderlass im Kader zu beklagen haben, die Herren-Mannschaft wegen Personalmangels sogar nach der vergangenen Saison den Spielbetrieb einstellen musste, gibt es aus dem Nachwuchsbereich ausnahmslos positive Nachrichten zu vermelden – und diese können, zumindest mittelfristig, auch dem Seniorenbereich nur zugute kommen.

Beim Kettelbachturnier kommt der Spaß nicht zu kurz. Foto: Michael Kleinrensing

Denn „der Jugendbereich wächst weiterhin“, wie Abteilungsleiterin Ricarda Schönfeldt stolz verkündet. Auch die Gruppe Ü10 setzt sich inzwischen aus zwei Mannschaften zusammen, „beim Training sind im Durchschnitt 10-15 Kinder aktiv“, so Schönfeldt. Dazu passt auch die Entwicklung bei der männlichen Jugend, die jeden Dienstag trainiert und sich regelmäßig über neue Jungs bei den Trainingseinheiten freut, „Es hat sich inzwischen auch überregional herumgesprochen, dass wir den Jugendbereich stark ausgebaut haben“, freut sich die Hasperbacher Abteilungsleiterin.

Ein weiterer qualifizierter Trainer beim TVH

Das liegt wohl auch daran, dass ein weiterer qualifizierter Trainer bereits gefunden wurde und der TV Hasperbach ihn zum 1. Februar als zweiten Trainer für die männliche Jugend verpflichten konnte. „Bis auf weiteres wird Holger Hasenburg auch die Montagseinheit der Ü10 von mir übernehmen, da ich kurz vor der Entbindung stehe“, gibt Schönfeldt Einblick in die Planung der kommenden Monate.

Holger Hasenburg, seit Jahrzehnten im Hagener Volleyball in vielen Vereinen und zurzeit selber noch in einem Mixed-Team aktiv, bringt eine Menge Volleyballerfahrung aus dem Hobbybereich mit und hat sich bereits im letzten Jahr als Trainer ausbilden lassen. „Und da er vor kurzem in den Ruhestand gewechselt ist, suchte er nun neue Herausforderungen und bringt sich mit Herz und Verstand ein“, ist Schönfeldt voll des Lobes: „Wir sind sehr dankbar, dass er sich nun bei uns als Trainer engagiert.“

Neue Mixed-Mannschaft

Und die positiven Entwicklungen reißen nicht ab, denn auch andere Teams haben weiteren Zulauf. „Eine komplett neue Mixed-Mannschaft hat sich mit zwölf Spielerinnen und Spielern in unserem Verein angemeldet und spielt jeden Mittwochabend in der Gewekehalle“, so Schönfeldt. Und die sicherlich beste Nachricht: „Für die erste Damenmannschaft haben sich bereits erste Jugendspielerinnen in Stellung gebracht und stocken somit den leer gefegten Kader der Mannschaft etwas auf.“

