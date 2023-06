Keine Einigung: Anführer JJ Mann verlässt Phoenix Hagen

Hagen. Das ist wohl eine bittere Pille für die Fans von Phoenix Hagen: Nach nur einer Saison verlässt JJ Mann den Klub wieder. Was er zum Abschied sagt.

Noch zwei Wochen wird JJ Mann mit seiner Familie in Hagen leben, ehe sie in den Urlaub fahren. „Es geht in die Berge Österreichs“, freut sich Mann auf etwas Ruhe und Entspannung. Danach geht es zurück in die USA. Und dann? Das ist die große Frage, die die Fans von Phoenix Hagen zuletzt beschäftigte. Die Antwort wird ihnen nicht gefallen: Mann, der wohl wichtigste und beliebteste Phoenix-Basketballer, wird zur nächsten Saison nicht in die Volmestadt zurückkehren. Das bestätigten der Hagener ProA-Klub und Mann an diesem Freitag.

Mann hat seinen Marktwert gesteigert

Wie die WP bereits in der vergangenen Woche berichtete, konnten sich Phoenix Hagen und JJ Mann nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der Forward spielte sich vor allem zum Saisonende in die Herzen der Fans und schoss Phoenix mit der einen oder anderen Heldentat (40 Punkte gegen Paderborn) in die Playoffs. Das steigerte seinen Marktwert - und Mann, der eigenständig ohne einen Agenten verhandelt, ist sich dessen bewusst. Auch nach einem finalen Gespräch zwischen dem US-Profibasketballer und Phoenix-Trainer Chris Harris konnte keine Einigung erzielt werden.

JJ Mann mit seinen Töchtern Brooklynn (rechts), Leiona und seiner Frau Amy Jo. Foto: Michael Kleinrensing / ARCHIV

Mann, der immer wieder betonte, wie wohl er sich mit seiner Familie in Hagen fühlt, verabschiedet sich mit einer Botschaft an die Fans: „Es war eine tolle Saison und es hat viel Spaß gemacht, vor den Hagener Fans zu spielen. Vielen Dank, dass ihr meine Familie wieder willkommen geheißen habt. Hagen wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, besonders da unser süßer Eden hier geboren wurde. Vielleicht wird unsere Hagen-Geschichte weitergehen, aber leider werde ich zur nächsten Saison nicht zurückkehren, aber viel Glück und ‘Wir Sind Das Feuer’!“ Wohin Mann wechselt? Das ließ er offen. Auf WP-Anfrage sagte er: „Meine nächste Station ist nicht in Europa, so viel kann ich verraten.“

Weit mehr als Statistiken

Erst im vergangenen Sommer kehrte JJ Mann zurück zu Phoenix Hagen und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Bereits in der Spielzeit 2015/16 ging der Flügelspieler für Phoenix auf Punktejagd, damals noch in der Bundesliga. In der Saison 2022/23 überzeugte der Amerikaner mit 15,8 Punkten im Schnitt und traf viele entscheidende Würfe, ohne die Phoenix sein Saisonziel Playoffs nicht erreicht hätte. Aber sein Wert für das Team und die Organisation ging weit über Statistiken hinaus. „Keine Frage: JJ war in der abgelaufenen Saison einer unserer emotionalen Katalysatoren, der mit seinen Qualitäten als Führungsspielern eine insgesamt junge Truppe immer in der Spur gehalten hat. Die sportlichen Highlights, die er regelmäßig gesetzt hat, werden noch lange im Hagener Basketball-Gedächtnis nachhallen“, adelt Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt den Routinier.

Schmidt hätte gerne mit Mann verlängert, “vielleicht sogar mit der Option ihn darüber hinaus im Club einzubinden. Leider hat er es vorgezogen, einen anderen Weg einzuschlagen. Diese Entscheidung müssen wir respektieren, das ist Teil des Geschäfts. Wir wünschen JJ und seiner tollen Familie für die Zukunft alles nur erdenklich Gute.“

