Kathrin Felix ist neu im Vorstand des TSV Herdecke

Herdecke. Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Herdecke wurde ein neuer Vorstand gewählt:

Üblicherweise tagt der TSV Herdecke im Frühjahr, das ging nun corona-bedingt zweimal nicht. So lud man Ende 2021 zur Jahreshauptversammlung in die Aula der Friedrich-Harkort-Schule, bei der der Vorstand neu gewählt wurde. Neben Jennifer Külpmann wurden auch Torsten Schnur (1. Geschäftsführer), Antje Meyer (Referentin für Finanzen) und Tom Schüring-Bruns (2. Geschäftsführer) im geschäftsführenden Vorstand im Amt bestätigt, Kathrin Felix folgt als 2. Vorsitzende auf Martina Düllmann. Referentin für Öffentlichkeitsarbeit ist Carmen Theek, auch der 2. Kassenprüfer Kay Selent und Ersatzkassenprüferin Gerda Elberfeld wurden gewählt.

Auch Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft fanden statt: Erika Schneider und Antje Meyer sind 50 Jahre im Verein, Christine von den Bergen, Doris Frohne und Eva Rabenau sind dem Verein seit 40 Jahren treu.

Versammlung am 25. März

Mit der nächsten Jahreshauptversammlung kehrt der TSV Herdecke in den bisherigen Rhythmus zurück: Angesetzt ist sie am Freitag, 25. März, um 19 Uhr ebenfalls in der FHS-Aula.

