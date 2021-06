Joel Aminu schafft den Sprung in die Basketball-Bundesliga

Bamberg/Hagen. Nach vier Jahren bei ProA-Ligist Phoenix Hagen, schafft es Joel Aminu in die BBL. Bei Brose Bamberg unterschreibt er einen Jahresvertrag.

An seinem Ziel, den Sprung in die Basketball-Bundesliga (BBL) zu schaffen, hat Joel Aminu in den vergangenen Jahren ehrgeizig gearbeitet. Seine Anstrengungen werden nun belohnt: Der 24-jährige Shooting Guard wechselt in die erste Liga zu Brose Bamberg. Aminu, der in den vergangenen vier Jahren für ProA-Ligist Phoenix Hagen spielte, unterschrieb bei den Franken einen Einjahresvertrag.

Das sagt Bambergs Trainer Roijakkers

Der deutsche Guard mit nigerianischen Wurzeln erzielte für Phoenix zuletzt 12,2 Punkte, sicherte sich 4,2 Rebounds und verteilte 2,8 Assists pro Spiel. Statistiken, die bei anderen Basketball-Klubs Begehrlichkeiten weckten.

„Joel ist ein Spieler mit einer außerordentlichen Arbeitseinstellung, der sich in den letzten vier Jahren in Hagen sehr stark verbessert hat.“, ist Bambergs Cheftrainer Johan Roijakkers überzeugt. „Er spielt sehr smart, dazu aber immer körperbetont und hart. Er wird immer bereit sein, wenn wir ihn auf dem Feld benötigen.“

Brose Bamberg ein Verein mit großer Historie

Nach vier Jahren mit Hagen in der ProA sieht sich Joel Aminu bereit, auch im Basketball-Oberhaus seine Spuren zu hinterlassen. „Und das noch in Bamberg, einem Verein mit enormer Historie und einem Programm, das deutschlandweit ganz vorne ist“, freut sich der Guard. Seine Devise: „100 Prozent Defense, dann ergibt sich die Offense von alleine.“

