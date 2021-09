Joel Aminu: Hatte er das kürzeste BBL-Debüt aller Zeiten?

Joel Aminu (Nummer 21), hier noch im Trikot von Phoenix Hagen, will sich in der Basketball-Bundesliga durchsetzen.

Bamberg. In seinem ersten Einsatz für Basketball-Bundesligist Brose Bamberg kommt Joel Aminu auf 0,5 Sekunden Einsatzzeit. Was es damit auf sich hatte.

Es war das wohl kürzeste BBL-Debüt aller Zeiten: In seinem ersten Einsatz für Basketball-BundesligistBrose Bamberg durfte Joel Aminu (24) gerade mal 0,5 Sekunden aufs Feld. Grund dafür war eine taktische Maßnahme seines Trainers Johan Roijakkers. Das Dienstagabend-Spiel gegen die Gießen 46ers gewannen die Bamberger mit 89:87 (39:38).

Die erste Einwechslung von Joel Aminu

Es war vielleicht kein Einstand, mit dem man prahlen kann, aber dafür ein höchst kurioser. Das zweite Saisonspiel Bambergs war knapp und umkämpft, und kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit war es soweit: Joel Aminu, der von 2017 bis 2021 Leistungsträger von ProA-Ligist Phoenix Hagen war, wurde 3,1 Sekunden vor der Pausensirene eingewechselt. Gießen hatte Ballbesitz, doch nach dem Einwurf verdaddelten die Hessen das Spielgerät sofort wieder. Es blieben 2,6 Sekunden auf der Uhr.

Joel Aminu und Phoenix-Trainer Chris Harris. Foto: Michael Kleinrensing

Weil Bamberg nun wieder im Angriff war, beorderte Roijakkers seinen Neuzugang zurück auf die Bank und brachte den offensiv effektiveren Amerikaner Justin Robinson aufs Parkett. Der Wechsel hatte indes keine Wirkung, Bambergs Trevis Simpson setzte den letzten Wurf vor der Pause daneben. Aminu wurde in der zweiten Halbzeit nicht mehr eingewechselt. Und somit war das wahrscheinlich kürzeste Bundesliga-Debüt aller Zeiten perfekt.

Joel Aminu ein harter Arbeiter

Nach vier Jahren in Diensten von Phoenix Hagen war Aminu in diesem Sommer der erste Neuzugang von Brose Bamberg. „Ich bin ein harter Arbeiter, will mich täglich verbessern und mir meine Rolle erkämpfen“, sagte der 1,93 Meter große Guard aus Kamp-Lintfort. In Roijakkers Rotation spielt Aminu bislang nur eine kleine Rolle. Zumindest kann er sich aber nicht vorwerfen, während seines ersten BBL-Einsatzes einen Fehler gemacht zu haben.

