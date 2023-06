Jetzt noch anmelden: Ferienaktion der Badminton-Abteilung

Herdecke. Langeweile gibt es bei TuS Ende nicht. Kinder können sich jetzt noch für die Ferienaktion der Badminton-Abteilung anmelden.

Der Sommer steht vor der Tür, und die Badmintonabteilung des TuS Ende aus Herdecke hat ein interessantes Angebot für alle sportbegeisterten Kinder zwischen 8 und 17 Jahren: das Feriencamp 2023.

An drei aufeinanderfolgenden Samstagen, 22. Juli, 29. Juli und 5. August, verwandelt sich die Sporthalle am Berge in einen Spielplatz für junge Badmintonfans. Von 10 bis 14 Uhr können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fähigkeiten unter Anleitung erfahrener Trainerinnen und Trainer verbessern. Doch es geht nicht nur um das Erlernen von Techniken und den Aufbau von Ausdauer. Im TuS Ende Feriencamp steht der Spaß am Badmintonsport im Mittelpunkt.

Die Anmeldung ist per E-Mail an badminton@tusende.de oder an Jugendwart-badminton@tusende.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher sollten Interessierte sich möglichst beeilen.

