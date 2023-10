In letzter Minute! Schneider lässt die Phoenix-Fans tanzen

Hagen. Was für ein erstes Heimspiel: Phoenix Hagen besiegt den Aufstiegskandidaten Gießen 46ers vor 2562 Zuschauern. Ein Neuzugang wird zum Helden.

Gute Nachrichten vom Ischeland: Die Nervenkitzel-Garantie hat auch in der Saison 2023/24 von Phoenix Hagen ihre Gültigkeit nicht verloren. Ihr erstes Heimspiel gewannen die Hagener Basketballer in letzter Minute mit 86:85 (46:35) gegen Aufstiegskandidat Gießen 46ers um den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing. Damit stehen die Hagener nach dem 2. Spieltag in der 2. Bundesliga ProA noch ohne Niederlage da. Der Mann des Abends beim Traditionsduell in der „Ische“: Aufbauspieler Siler Schneider, der 14 Punkte in der zweiten Hälfte sammelte und 25 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Korbleger zum Endstand verwandelte.

Phoenix startet stark ins Spiel

Der Schnellkochtopf Ischelandhalle brodelte an Samstagabend zügig. Nach einem munteren Austausch beider Teams setzte Phoenix zwischen der 3. (8:10) und der 13. Minute (31:14) zu einem 23:4-Lauf an. Dabei hatten die Hagener, die erneut ohne Marvin Omuvwie (Hüftverletzung) auskommen mussten, die Hoheit an den Brettern und ihre Finger in den Passwegen, während sich im Angriff schon acht Akteure auf dem Scoreboard eintrugen. Als Bjarne Kraushaar dann auch noch zwei Dreier versenkte, zog Phoenix beinahe auf 20 Punkte weg. Wie es wohl kommen musste, legte Gießen nach einer gruseligen Phase seine Lethargie ab und zündete einen 9:0-Lauf. Aber Phoenix hielt dagegen – und unterhielt die Fans mit ansehnlichen Aktionen. Zum Beispiel in der 20. Minute, als Siler Schneider spektakulär Stefan Fundic abräumte und im Anschluss Lennart Boner den Ball beidhändig in den Korb stopfte (46:33).

Kristofer Krause (links) und Bjarne Kraushaar bejubeln den Heimsieg. Foto: Michael Kleinrensing

Gießen kam mit einem völlig anderen Gesicht aus der Kabine und glich mit einer 16:5-Serie zügig aus. Dabei machten es die Hagener ihrem Gegner auch Hessen bisweilen einfach, versemmelten in den ersten Minuten der 2. Hälfte 4 von 5 Freiwürfen und ließen in der Verteidigung die Galligkeit vermissen. Dafür machte Aufbau Bjarne Kraushaar, diesmal von der Bank kommend, eines seiner besten Spiele im Angriff: Mit einem Dreier (54:51) und einem schönen Drive zum Korb (62:56) bestrafte er, dass sein Ex-Team ihm zu viel Raum ließ.

Gießens gefährlicher Aufbauspieler Duane Wilson konnte lange kontrolliert werden, aber zu Beginn des letzten Viertels war damit Schluss. Acht Punkte in Folge schenkte der US-Amerikaner Phoenix ein, ehe er Jonathan Maier mustergültig bediente. Maier versenkte auch den Bonusfreiwurf und glich zum 75:75 aus (35.).

Gießen holt sich die Führung zurück

Mindestens genau so problematisch war, dass Gießen jetzt beim Rebound überlegen war und sich somit zweite und dritte Wurfchancen erarbeiten konnte. Beim Dreier von Luis Figge zum 77:78 führten die 46ers erstmals seit den Anfangsminuten wieder.

Dafür hatte Phoenix in Siler Schneider einen unermüdlichen Arbeiter, der das Spiel schnell machte, stark finishte und ein Stück weit kompensierte, dass Brock Mackenzie einen gebrauchten Tag erwischte. Und das auch am Ende einer Schlussphase, die einem offenen Schlagabtausch glich. Schneider markierte nicht nur vier der letzten sechs Hagener Punkte, sondern holte auch einen Ballgewinn, ohne den Gießen womöglich „Deckel“ hätte drauf machen können. Der letzte Wurf von Wilson verfehlte sein Ziel – und die Hagener Feierlichkeiten begannen.

Punkteverteilung

Phoenix: Iloanya, Nawrocki (4), Schneider (18), Kraushaar (15), McCall (8, 3 Steals), Mackenzie (8), Uhlemann (6), Bohannon (11), Krause (2), Boner (14).

Topscorer Gießen: Wilson (18), Fundic (15), Krajcovic (19).

