„Immer wieder Gänsehautmomente“: Hagener Philip Hofmann ist Faustball-Weltmeister

Mannheim/Hagen. TSV-Faustballer Philip Hofmann wird mit Deutschland Weltmeister. Die Eindrücke, die er beim Spektakel in Mannheim sammelte, sind unbezahlbar.

Arm in Arm stehen sie auf der Bühne, sie grölen, tanzen und singen „Die Nummer 1 der Welt sind wir!“ Die deutsche Faustball-Nationalmannschaft ist Weltmeister. Zum vierten Mal in Folge und zum 13. Mal insgesamt. Mit 4:0 (11:7, 11:3, 15:14, 11:7) bezwingt die deutsche Mannschaft im WM-Finale in Mannheim ihren Rivalen Österreich. Und mitten in der Jubeltraube: Philip Hofmann vom Bundesligisten TSV Hagen 1860.

Philip Hofmann bei der Spielervorstellung vor dem Finalduell mit Österreich. Foto: Moritz Kaufmann / Deutscher Faustball-Bund

Die Zahl des Abends lautete 10.000. So viele Menschen strömten in die SAP-Arena und ließen vergessen, dass Faustball eine Nischensportart ist. Die Spieler wurden zu gefeierten Stars. Und das völlig zurecht. Denn die deutschen Nationalspieler dominierten diese Weltmeisterschaft. Schon im Halbfinale am Freitagabend hatten Hofmann und Co. mit einem 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) ihre Favoritenstellung bewiesen. Gegen Österreich war lediglich der dritte Satz spannend, ansonsten erdrückten die Deutschen ihren Finalgegner förmlich. Insgesamt gab der Titelverteidiger im Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab.

Philip Hofmann kam im Endspiel nicht zum Einsatz, die WM-Erfahrung war dennoch sehr wertvoll für ihn. Unserer Redaktion schilderte der 28-jährige Angreifer seine Eindrücke:

World Games haben geholfen

„Seit letzte Woche Mittwoch, als wir uns in Vormwald getroffen haben, gab es einen straff getakteten Plan, der neben dem Drei-Länder-Turnier und den WM-Spielen, Trainingseinheiten, Mahlzeiten, Medientermine und Besprechungen beinhaltet hat. Für mich war es das zweite große Turnier mit der Nationalmannschaft nach den World Games letztes Jahr, daher kannte ich die Abläufe schon ganz gut. Das hat geholfen mit der ganzen Situation zurecht zukommen.



Deutschland ist Weltmeister und Philip Hofmann genießt jeden Moment. Foto: Moritz Kaufmann / Deutscher Faustball-Bund

Die Vorrunde im Rhein-Neckar-Stadion war schon beeindruckend und es herrschte eine ganz besondere Atmosphäre, die wir Spieler so noch nicht kannten. Die meisten Fans kannte man persönlich oder hat man bereits auf einem Faustballplatz gesehen. Kinder kamen mit strahlenden Gesichter auf einen zugelaufen und wollten Autogramme oder Fotos haben. Dass es dann sportlich auch super lief, hat die Stimmung natürlich noch mal gehoben. Es hat einfach Spaß gemacht vor so einer Kulisse einzulaufen und spielen zu dürfen.

Getoppt wurde es dann mit dem Umzug in die SAP-Arena in Mannheim. Immer wieder gab es Gänsehautmomente, angefangen mit dem ersten Einspielen auf dem Rasen über das erste Einlaufen im Halbfinale bis zur Siegerehrung. Einen besonderen Moment hatte ich als es Sprechchöre aus dem Fanblock der angereisten Hagener, Ohligser und Voerder Fans gab. Es wird sicherlich noch etwas dauern, bis ich realisiere, was in der letzten Woche passiert ist. Aktuell bin ich einfach dankbar, dabei gewesen zu sein und dankbar für jeden angereisten Fan, der uns lautstark angefeuert hat.“

