Im Gleichschritt: BBA Hagen und Haspe bleiben oben

Hagen/Leverkusen. Die BBA Hagen Kodiaks stehen weiter ohne Niederlage an der Tabellenspitze der Regionalliga West. Haspe 70 bezwingt Leverkusen II in der Overtime.

Der 6. Spieltag in der 1. Basketball-Regionalliga war aus Hagener Sicht wieder sehr erfolgreich: Sowohl der SV Haspe 70 als auch die BBA Hagen Kodiaks haben die nächsten Punkte eingefahren.

BBA Hagen – New Elephants Grevenbroich 99:98 (53:52). Vytautas Nedzinskas hatte eigentlich andere Pläne. Er wollte zurück in die Defense, doch bevor sein Mitspieler Shawn Scott zum zweiten Freiwurf ansetzte, schickte BBA-Trainer Tome Zdravevski seinen litauischen Flügelspieler zum Offensivrebound. Zum Glück: Nedzinskas schnappte sich nach Fehlwurf von Scott den Ball und traf per Korbleger zum 99:98-Endstand. Sechster Sieg im sechsten Spiel, Tabellenspitze behauptet – die Otto-Densch-Halle stand Kopf.

Vielleicht war es ja eine Art glückliche Fügung, dass Scotts verpasster Freiwurf nicht zur Pleite, sondern zum Sieg führte, denn wenn es einer an diesem Abend nicht verdient hatte, zu verlieren, dann der überragende Point Guard der BBA. Scott kam auf 47 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists sowie 6 Ballgewinne, womit er seine irre Performance im Derby gegen Haspe toppte.

„Wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir die ersten sechs Spiele gewinnen“, freute sich BBA-Coach Tome Zdravevski, fügte aber kritisch an: „Zuhause tun wir uns bislang deutlich schwerer als auswärts, machen viele einfache Fehler vor allem in der Verteidigung. Daran müssen wir arbeiten.“

BBA: Scott (47), Abrams (6), Philipp (2), Ilic (6), Agyapong (4), Glavovic (1), Jürgens (2), Nedzinskas (5), Dresel (1), Affo (19), Kortenbreer (6).

TSV Bayer 04 Leverkusen II – SV Haspe 70 81:90 n.V. (74:74; 40:35). Die Hasper haben im Rheinland einen soliden Start erwischt und führten nach dem ersten Viertel knapp mit 20:18. Das Team von Coach Michael Wasielewski hatte danach aber eine Schwächephase, in der die Leverkusener das Spiel dominierten. „Wir haben aber immer wieder Wege zurück ins Spiel gefunden“, lobte Wasielewski. Kurz vor Spielende gelang Haspe der Ausgleich, ehe die 70er in der Overtime den längeren Atem hatten und die Verlängerung mit 16:7 für sich entschieden.

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragten Jamel McAllister (21 Punkte), Nino Vrencken (18) und Karl Dia (10 Punkte, 10 Rebounds) heraus. Zudem freute sich Coach Wasielewski über das Debüt des Rekonvaleszenten Mauro Nürenberg, der 12 Punkte in 17 Minuten erzielte: „Er hat direkt gut ins Spiel gefunden und uns viel gegeben. Mauro war einer von mehreren X-Faktoren.“

SV 70: Iloanya (13), Bambullis (5), Vrencken (18), Vasiliu, Fouda (3), McAllister (21), Krall, Dia (10), Omorodion, Nürenberg (12), Waltenberg (8), Uhlenbrock.

