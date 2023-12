Im Duell der Absteiger: Erster Rückschlag für TuS Volmetal

Hagen Der Handball-Verbandsligist TuS Volmetal musste gegen HVE Villigst-Ergste die erste Heimniederlage hinnehmen. Alle Infos zum Spiel:

Am neunten Spieltag der Handball-Verbandsliga musste der TuS Volmetal den ersten richtigen Rückschlag wegstecken: Mit 23:28 (13:15) unterlagen die „Taler“ dem HVE Villigst-Ergste im Duell der Oberliga-Absteiger. Gleichzeitig mussten die Volmetaler damit auch die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen. „Man muss sagen, dass das mit Abstand leider unsere schlechteste Saisonleistung war. Das ist schade, weil es die letzten Wochen eigentlich immer bergauf ging“, ordnete TuS-Trainer Jan Stuhldreher die Partie ein.

In den Anfangsminuten konnte sich kein Team absetzen, während der HVE immer wieder mit einem Tor in Führung ging, glichen die Volmetaler, wie auch beim 8:8 (19.) durch Jonas Heidemann, wieder aus. In der Folge fanden die Gastgeber allerdings zunehmend weniger Lösungen gegen die 5:1-Deckung der Gäste aus Schwerte. Zu statisch versuchten die Volmestädter, die HVE-Abwehr ohne viel Bewegung im eigenen Angriffsspiel auszuhebeln. In der 40. Minute lagen die Hagener beim Stand von 16:21 das erste Mal mit fünf Toren zurück.

Zu viele technische Fehler

Doch das TuS-Spiel konnte an diesem Abend auch gute Phasen vorweisen. Und zwar immer dann, wenn man die gegnerische Abwehr durch Läufe ohne Ball in Bewegung bringen konnte. Mit einem Dreierschlag, den Noah van Wieringen zum 19:21 (44.) vollendete, pirschte sich die Stuhldreher-Sieben wieder heran. Bis zum 22:24 (54.) blieb die Partie auch weiter offen, ehe die durch eine Zeitstrafe geschwächten Volmetaler drei Treffer in Folge zum vorentscheidenden 22:27 (59.) kassierten. Stuhldreher haderte neben einer zu hohen Anzahl an Zeitstrafen gegen sein Team mit fortlaufenden technischen Fehlern und falschen Entscheidungen: „Wir sind nie in so ein Momentum reingekommen. Es waren immer irgendwelche Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass sich Villigst weiter absetzen konnte.“

Zwei Partien bleiben den „Talern“ in diesem Jahr noch, um diesen schwachen Heimauftritt wiedergutzumachen. Die erste Chance bekommt man bereits kommenden Freitag, wenn man im Derby auf den aktuellen Tabellenführer HSG Gevelsberg/Silschede trifft.

TuS Volmetal: Witt, Müller; Albrecht (2), Makowiecki (1), van Wieringen (5), Oberste (1), Gerber (2), Figge (4/4), Rieke (1), Kandolf (1), Faeseke (5), Heidemann (1), Dehler.

