Im Derby gegen Haspe 70 erwartet BG Hagen große Kulisse

Zum Jahresabschluss ein Hagener Derby, die Terminplaner der 1. Basketball-Regionalliga hatten ein Händchen für Dramaturgie: Am Freitag empfängt die BG Hagen um 20.15 Uhr den SV Haspe 70 in der Eilper Otto-Densch-Halle, nicht nur BG-Trainer Kosta Filippou erwartet volle Ränge: „Abgesehen von der guten Stimmung erwarte ich viele Fans der Hasper, die gegen den Abstieg spielen. Wir wollen uns noch für die Playoffs qualifizieren, deswegen hoffe ich ebenfalls auf große Unterstützung.“

Die Gastgeber belegen aktuell den zehnten Tabellenplatz, nur ein Sieg trennt das Filippou-Team von einem Playoff-Rang. Nach langer Verletzungsmisere schien das Team gegen Ibbenbüren seinen Rhythmus wiedergefunden zu haben, nervenstark bezwangen die Hagener den Tabellenzweiten mit 77:76. Am vergangenen Spieltag fielen aber erneut mehrere Spieler aus, auch im Derby muss Filippou auf die verletzten Spielmacher Tobias Wegmann, Pascal Zahner-Gothen und Paul Giese verzichten. Alex Kortenbreer und Marcus Ligons sind krankheitsbedingt angeschlagen, Yannick Opitz plagen zudem Rückenschmerzen. „Gegen das schnelle Team aus Haspe wollen wir das hohe Tempo nicht mitgehen“ kündigt Filippou an. „Wir sind in einer ungewohnten Situation, durch die vielen Ausfälle auf der Position des Spielmachers sind nicht mehr wir die Mannschaft, die den Rhythmus vorgibt.“

Dennoch gilt die BG als Favorit, Haspes Trainer Martin Wasielewski hebt die individuelle Qualität der Mannschaft hervor: „Unser Gegner ist sehr erfahren, Spieler wie Vytautas Nedzinskas, Marcus Ligons, Sören Fritze und Yannick Opitz haben viele Qualitäten und Spielwitz.“ Die Hasper haben elf Spiele in Folge verloren, mit Neuzugang Silvio Bruno Mateus Mendes war man zuletzt gegen Recklinghausen aber nahe an der Überraschung. Wasielewski: „Wir spielen immer besser zusammen und finden den freien Werfer, jetzt müssen wir aber auch konsequenter Siege erarbeiten, um den Klassenerhalt zu sichern.“

Auf Gabriel Jung müssen die Hasper verzichten, Eldar Ribic ist jedoch nach einer Muskelverletzung wieder einsatzbereit. Emil Loch ist im Training umgeknickt, sein Einsatz ist fraglich. In der Hinrunde kontrollierte die BG das Spiel und gewann mit 76:67, Filippou warnt aber: „Die Hasper sind unter Zugzwang und werden alles an einen Sieg setzen. Zudem ist in Derbys die Atmosphäre immer besonders. Uns erwartet keine leichte Aufgabe.“