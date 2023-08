Diesen Satz hat bestimmt jeder schonmal von einem Hundehalter gehört: „Der ist nur neugierig“. Gut möglich, dass das stimmt. Sicherer fühlen sich manche Menschen aber trotzdem, wenn Hunde an der Leine geführt werden.

Meinung Ignorante Hundehalter aufgepasst: Ich will in Ruhe joggen!

Hagen. Ohne Leine und die Tiere noch nicht mal gut erzogen: Unser Autor findet das Verhalten mancher Hundehalter respektlos.

Wenn ich im Wald jogge, passiert mir eine Sache immer wieder: Hundehalter, die ihre Vierbeiner manchmal nicht so ganz im Griff zu haben scheinen, lassen ihre nicht angeleinten Tiere auf mich zulaufen – und die Hunde sind natürlich eigentlich nur neugierig. Daran habe ich in den meisten Fällen jedenfalls keinen Zweifel.

Ich möchte auch nicht falsch verstanden werden: Ich liebe Hunde und habe auch keine Angst vor ihnen. Trotzdem finde ich das beim Joggen aber einfach nicht so angenehm, wenn ein Hund auf mich zugeschossen kommt. Denn am Ende des Tages sind es eben Tiere, die ihre Instinkte haben.

Hundehalter könnten sensibler sein

Und auch wenn mir bisher nie was passiert ist, stört mich die Tatsache, dass manche Hundehalter nicht so sensibel mit solchen Befindlichkeiten umgehen. Die Tiere können natürlich nichts dafür. Und dramatisch ist diese Sache sicher auch nicht, aber vielleicht mal einen Gedanken wert. Vielleicht geht es auch nur mir so, aber für eine Sekunde regt mich sowas auf.

Was mich betrifft, ist das ja noch nicht mal so schlimm, aber ich stelle mir die Frage: Wie muss das für jemanden sein, der vor Hunden (aus welchen Gründen auch immer) höllische Angst hat? Wer keine Rücksicht nimmt, kann sie an anderer Stelle jedenfalls auch nicht einfordern. Denn eines sollten jene Hundehalter sich bewusst machen: Auch sie werden Befindlichkeiten haben, auf die man achten soll.

Wie lautet noch das alte Sprichwort? Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus.

