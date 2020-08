HSG Herdecke/Ende testet erstmals gegen Herne

Für die Landesliga-Handballer der HSG Herdecke/Ende steht am Samstag das erste Testspiel an, um 16 Uhr gastiert Verbandsliga-Aufsteiger HC Westfalia Herne in der Bleichsteinhalle. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Landesliga gewann HSG Anfang des Jahres noch knapp, das Rückspiel in Herne musste abgesagt werden.

Zuschauer müssen sich an folgende Hygieneregeln halten:

1. Eintritt nur mit Mund-Nasen-Schutz, der bis zur Einnahme des Sitzplatzes getragen werden muss.

2. Jeder Besucher muss sich in Listen am Eingang eintragen.

3. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.

4. Der Mindestabstand von 1,5 m muss auf der Tribüne gewahrt werden.

5. Personen aus einem Haushalt dürfen sich nebeneinander setzen.

6. Verzehr ist nur außerhalb der Halle gestattet.