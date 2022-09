HSG Herdecke: Das ist der Stand bei den Personalproblemen

Herdecke. Das vergangene Ligaspiel sagten die Landesligahandballer ab, nun steht die nächste Partie an. Haben sich die Personalsorgen bei der HSG gelöst?

An diesem Sonntag steht für die HSG Herdecke/Ende um 17 Uhr das nächste Spiel in der Handball-Landesliga auf dem Plan. Gegen die HSG Rauxel-Schwerin geht es für sie in der eigenen Halle um die nächsten Punkte dieser Saison. Die Personalprobleme aus der Vorwoche sind dabei überwunden worden.

Denn am vergangenen Wochenende mussten die Herdecker ihre eigentlich zweite Partie dieses Spieljahres kurzfristig absagen. Der Grund: Ihnen gingen die Schlussmänner aus. Während nun der Einsatz von Max Bergener noch auf der Kippe steht, kehrt Florian Koch nach seinem Urlaub wieder zurück. „Das Torwartproblem ist gelöst“, sagt HSG-Übungsleiter Daniel Buff. Eine gute Nachricht, denn auch sonst sieht es personell bei den Handballern gut aus. „Wir sind komplett“, freut sich Buff vor der Partie am Sonntag.

Vor heimischer Kulisse

Dann geht es gegen Rauxel-Schwerin, die wie Herdecke mit einem Sieg in die neue Saison gestartet sind. Der kommende Gegner feierte zum Auftakt einen deutlichen 34:24-Erfolg. Daniel Buff, der sich den Kontrahenten bereits angeschaut hat, erwartet eine schwere Aufgabe. „Sie haben große Spieler, die für ordentlich Gefahr aus dem Rückraum sorgen werden“, warnt er vor dem Kräftemessen vor heimischer Kulisse.

„Doch wir sind gut darauf vorbereitet“, stellt der Coach klar. Er und seine Mannschaft wissen, wie sie den Gegner knacken können. „Wir müssen mit viel Schnelligkeit arbeiten. Wegen ihrer Größe haben sie dort Defizite“, meint Buff. Wenn das gelingt, rechnet er sich sehr gute Chancen aus, den nächsten Erfolg einzufahren. Denn das ist das klare Ziel. „Wir wollen die Punkte zuhause behalten“, fordert der Trainer einen Sieg.

