Hohenlimburgerin spürt in der Regionalliga endlich Vertrauen

Die Hohenlimburgerin Pascale Kampczyk (rechts) will in dieser Saison mit den Sportfreunden Siegen wieder angreifen.

Siegen. Die Fußball-Damen der Sportfreunde Siegen erleben ein Auf und Ab, zwischen Niederlagenserie und DFB-Pokal. Ein neuer Trainer bringt Schwung.

Es ist kein guter Start, den Pascale Kampczyk und die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga hingelegt haben. Mit 1:3 (SpVg Berghofen) und 0:5 (Bayer Leverkusen) mussten sich die Fußballerinnen zum Saisonauftakt geschlagen geben. Dabei hätte die Spielzeit gerade für die Hohenlimburgerin Kampczyk gar nicht besser beginnen können.

Nicht nur, dass sie unter dem neuen Trainer endlich wieder Vertrauen genießt und sich über einen Platz in der Startelf freuen darf, die 25-Jährige erzielte auch das erste Tor der Saison für die Sportfreunde und brachte die Siegenerinnen damit gegen Berghofen zur 1:0-Führung, auch wenn es am Ende nicht für Punkte reichen sollte.

Doch was hat sich geändert? Ist die Stürmerin fitter als in der vergangenen Saison? „Nein, das würde ich gar nicht sagen. Ich bin genauso gut wie letzte Saison.“ Trotzdem kam sie unter dem ehemaligen Trainer Andreas Edelmann nicht über die Reservistenrolle hinaus. Mit Paul Müller ist der ehemalige Trainer des VfL Bochum nun für die Fußballerinnen aus Siegen verantwortlich.

Professioneller aufgestellt

Und hat das Training der Regionalliga-Mannschaft gleich ein wenig professioneller aufgestellt: „Wir haben nun auch einen Athletiktrainer mit dabei, der uns betreut“, findet Kampczyk das neue Konzept gut.

Dass die Siegenerinnen am Ende der vergangenen Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Relegation nur knapp verpassten, beschäftigte die Hohenlimburger Stürmerin noch einige Wochen. „Man hat schon noch oft daran gedacht, aber inzwischen ist es abgehakt.“ Zumal die 25-Jährige nichts davon hält, wenn Mannschaften durch die Ligen marschieren: „Wir wären durch Corona dann zweimal hintereinander aufgestiegen. Das wäre, denke ich, noch eine Nummer zu groß für uns gewesen. Lieber bauen wir uns jetzt in der Regionalliga auf und greifen dann noch einmal an.“

Reise nach Berlin

Ein Saisonhöhepunkt erwartet die Fußballerinnen noch: In der zweiten Runde des DFB-Pokals treten Kampczyk und Co. gegen Regionalligist FSV Babelsberg an und reisen dafür nach Berlin. „So eine Reise ist immer super, auch für das Mannschaftsgefühl“, freut sich Kampczyk auf das Duell am 26. September. Bis dahin wollen die Sportfreundinnen auch in der Liga wieder zu Punkten kommen, um „mit Selbstvertrauen nach Berlin reisen zu können.“

