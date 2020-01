Hohenlimburg siegt, muss Punkte aber wohl wieder abgeben

Was für ein bitterer Abend für die Landesliga-Handballer der HSG Hohenlimburg: Da spielen sie den Ex-Verbandsligisten aus Halingen förmlich an die Wand und stehen vermutlich doch mit leeren Händen da, weil sie, - nachdem schon 14 andere Akteure auf dem Spielbericht standen - noch einen weiteren Spieler einsetzten. Prompt legte Halingen Protest ein und wird aller Voraussicht nach die im Abstiegskampf so wichtigen Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekommen. Reine Freude hingegen herrscht beim VfL Eintracht Hagen III, der mit einem Heimerfolg über Voerde auf Rang zwölf vorrückte.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke HSG Herdecke/Ende siegt in letzter Sekunde Grandioser Hinrunden-Ausklang für Handball-Landesligist HSG Herdecke/Ende: Gegen den Tabellenzweiten Westfalia Herne gewann das Team von Stephan Hellwig nach packendem Spielverlauf in letzter Sekunde durch einen von Gero Neuhoff verwandelten Strafwurf mit 25:24 (14:14). Vorausgegangen war ein Herdecker Ballgewinn und Foul an Max Rust, der am eigenen Kreis den finalen Konter einleiten wollten. Die Schiedsrichter zeigten dem „Sünder“ die Rote Karte und auf den Punkt. „Der Sieg war sicher glücklich, aber nicht unverdient, denn wir haben großartig verteidigt, wobei Keeper Formella die Bestnote verdient hat“, resümierte Hellwig. HSG: Formella, M. Rust (8), Neuhoff (5), Dannemann (3), Hofmann (3), Trenkelbach (2), Höntsch (2), Jung (1), Münch (1).

HSG Hohenlimburg - TV Westfala Halingen 28:19 (13:6). Vor vollbesetzten Tribünen der Rundturnhalle knüpfte die HSG an die starke letzte Heimvorstellung gegen Spitzenreiter Villigst-Ergste an und ließ keinerlei Zweifel daran, dass die Siegesserie fortgesetzt würde. Mit aggressiverer und beweglicher Abwehr wurde der geschwächte Halinger Rückraum beherrscht, zudem wehrte Keeper René Kind mehr als jeden zweiten Wurf ab. Auch im Angriff wussten die Hohenlimburger trotz einiger technischer Fehler zu überzeugen, weil sie nach angesagten Spielzügen immer wieder andere Lösungen für den Abschluss fanden. War zunächst Nick Albrecht nicht zu stoppen, trumpften später auch Regisseur Felix Bauer und Jonas Bovensmann, setzte zudem Cedrik Truß die Strafwürfe sicher.

Als Felix Stracke allerdings zum 22:12 traf, erstarb der Jubel auf der HSG-Bank rasch, denn Stracke hätte gar nicht mitspielen dürfen, weil irrtümlich der gar nicht anwesende Timo Waschk auf dem Spielberichtsbogen stand. „Ich kann mir das nicht erklären. Als ich die Spielliste überprüft habe, stand der nicht drauf, deshalb hatte ich auch keine Bedenken, Felix zu bringen“, kommentierte der untröstliche HSG-Trainer Ivo Maly. Die Partie wurde regulär beendet, wobei Hohenlimburg nach kurzer Schockstarre und 0:4-Lauf zum 22:16 nochmals ins Rollen kam. Der Sieger des Abends aber war Tabellenführer Villigst-Ergste, der nach seinem 29:26 im Ortsderby gegen Schwerte/Westhofen auf Verbandsliga-Kurs steuert.

HSG: Kind (Botte); Bauer (5), Bovensmann (5), Truß (5/4), Albrecht (4), Hollatz (2), Wetzel (2), Marks (2), Schachulski (2), Stracke (1), Doescher, Maschin, P. Wittke.

VfL Eintracht Hagen III – TG Voerde 33:30 (15:16). Tiefes Durchatmen im VfL-Lager, denn angesichts der Siege von Bösperde und Ruhrtal war dieser Erfolg enorm wichtig, um nicht den Anschluss ans rettende Ufer einzubüßen. Die von Coach Christian Wojtek gut eingestellten Hagener überzeugten gegen den Favoriten, waren zudem nervenstark, ließen sich durch diverse Voerder Taktiken wie siebter Feldspieler oder offene Deckung nicht aus dem Rhythmus bringen. Beim 16:17 (32.) lagen die Hausherren letztmals in Rückstand. Angeführt von Routinier Marc Oberste, wurde die mit mehreren A-Jugendlichen aufgelaufene VfL-Dritte immer stärker, musste nach dem 24:20 (45.) aber noch eine kritische Phase überstehen, denn die Paukstadt-Sieben glich zum 28:28 aus. Die Antwort war der entscheidende Dreierpack zum 31:28.

VfL III: Schmidt (25. Mossuto); Oberste (7/1), Rombach (6/3), Roskosch (5), N. Schneider (5), Panisic (5), Liess (3), Eckerle (1), Kobilinski (1).

HSV Plettenberg/Werdohl – TuS Volmetal II 23:34 (11:13). Mit diesem eindrucksvollem Auswärtssieg besserte die Volmetaler Reserve ihre bislang mäßige Saisonbilanz auf. Ein 4:0-Lauf brachte die 8:4-Führung für die Gäste, sogar fünf Tore in Folge gelangen zum vorentscheidenden 19:13-Vorsprung. Gegen die resignierende HSV schossen die dünn besetzten Schützlinge von Trainer Tim Schneider auch dank der Topform von Torhüter Robin Schäfer sogar einen zweistelligen Vorsprung heraus.

TuS Volmetal II: Schäfer (1); Kandolf (7), Still (7), Schmidt (7/1), Grasediek (3), Scholl (3), Binder (2), Jozinovic (2), Lorch (1), Sklarski (1).