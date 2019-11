Hohenlimburg 10 dreht Partie nach 1:2-Rückstand noch

„Das war Herzinfarkt pur. Wir waren Mentalitätsmonster“, sagte Michael Erzen, Chefcoach vom Fußball-Westfalenligist SV Hohenlimburg 1910, nach dem 3:2 (1:2)-Sieg beim BSV Schüren. Die Hohenlimburger spielten 65 Minuten in Unterzahl, drehten aber trotzdem einen 1:2-Rückstand. Durch den Dreier klettert der Aufsteiger auf Rang drei, während er auch Boden auf Spitzenreiter FC Finnentrop gutmachte, der beim SV Sodingen unterlag.

„Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft“, sagte Erzen. Erst scheiterte Saffet Davulcu aus zwei Metern, danach blockte Schüren zwei gefährliche Schüsse der Zehner (4./8./9.). In der 19. Minute machten die Zehner in Form von Vincenzo Porrello nach Vorarbeit von Danilo Labarile das 1:0. Doch im Gegenstoß kassierte Alexander Klur einen abgefälschten Schuss zum 1:1-Ausgleich.

Nach der zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Gastgeber wurde es laut Erzen noch kurioser: In der 43. Minute wurde Zehner Danilo Labarile von hinten weggegrätscht, Severins zeigte erst die Rote Karte, doch nahm diese nach einer Unterredung mit Schürener Spielern zurück und zeigte dann Gelb. „Er sagte zu mir, er hätte vor dem Spiel die Karten falsch gesteckt. Aber das ist ja Quatsch, denn er hat schon Rot gezeigt. Sowas habe ich noch nie erlebt“, erzählte Michael Erzen, der seine Truppe daraufhin nochmal richtig motivierte.

180 Sekunden nach dem Seitenwechsel kam ein langer diagonaler Ball von Innenverteidiger Kai Gottesbüren auf Antonio Porrello, der den Ball von halblinks zum 2:2-Ausgleich ins rechte Eck beförderte. Danach wurde es laut Erzen ein offener Schlagabtausch, bei dem seine Mannschaft „klare Feldvorteile“ gehabt habe. In der 88. Minute war die Freude dann groß: Die Zehner bekamen einen Freistoß zugesprochen, Marcel Weiß brachte diesen in den Strafraum und Joker Nick Träptau beförderte den Ball mit der Brust zum 3:2-Endstand ins Tor.

SV Hohenlimburg: Klur, Höltke, Gottesbüren, Polo, Samet Davulcu, Saffet Davulcu, Kaya (65. Weiß), Toni (70. Jacoby), Labarile (80. Ahakham), Eickelmann (80. Träptau), Vincenzo Porrello.