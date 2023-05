Herdeckes Ruderer schaffen sechs Siege bei Regatta in Bremen

Bremen/Herdecke. Unerwartet erfolgreich war der Nachwuchs des RC „Westfalen“ Herdecke bei der Regatta in Bremen:

Eine besondere Regatta in der noch jungen Rudersaison ist jedes Jahr die Große Bremer Ruder-Regatta. Sie ist deshalb besonders, weil hier alle Altersklassen vertreten sind. So ist auch der Ruderclub „Westfalen“ Herdecke mit den Junioren- und Kinderruderern sowie mit dem U23-Athleten David Kalle nach Bremen gereist. Von den Kinderruderern waren Barne Hecht, Robin Hermsen und Tim Jaeckel am Start und konnten gleich fünf dritte Plätze in unterschiedlichen Bootsgattungen errudern.

Die U17-Juniorinnen und -Junioren stellten den größten Teil der Mannschaft und konnten fünf der sechs Siege des Wochenendes verbuchen. Emma Lorenz gewann am Samstag den leichten Juniorinnen-Einer. Ludwig Großpietsch konnte bei seiner allerersten Ruderregatta gleich sein Rennen im Junioren-Einer für sich entscheiden. Mats Brunow gewann wie bereits in Münster sein Rennen im Vierer ohne in Renngemeinschaft mit Dortmund und Waltrop. Tom Zeller hat gleich doppelt zugeschlagen und siegte in Renngemeinschaft im Junioren-Zweier ohne Steuermann sowie im Junioren Vierer mit Steuermann. Zahlreiche weitere gute Platzierungen gingen auf das Konto dieser Herdecker und von Lucie Prähler und Felix Waltenberg.

Besonderer Erfolg für Kalle

Zufrieden zeigte sich auch Trainer Miguel Gaspar mit dem Wochenende. Besonders freut er sich für Ludwig Großpietsch, der gleich bei seiner ersten Regatta einen Sieg feiern konnte. Auch die weiteren Erfolge zeigen ein gutes Potential in der Trainingsgruppe. Jetzt gelte es, die aussichtsreichsten Bootsklassen im Hinblick auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften weiter zu trainieren.

David Kalle und Partner Yannick Kiwitt vom RC Hansa Dortmund entschieden am Samstag den Zweier ohne in der offenen Altersklasse für sich. Ein besonderer Erfolg für den Herdecker Kalle, der über den Winter verletzungsbedingt nicht voll trainieren konnte. In der U23-Konkurrenz belegte das Duo zweimal den zweiten Platz, wobei die Abstände zur Spitze sichtlich schmelzen. Das macht sehr zuversichtlich für die weitere Saison.

