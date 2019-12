Herdecke. Läuferin Patricia de Graat geht nach einer langen Verletzungspause beim Indoor Meeting in Dortmund an den Start. Das sind ihre Ziele.

Herdeckerin Patricia de Graat startet ihr Comeback

Für die Läuferin Patricia de Graat steht ein besonderes Jahr an. Denn die Sportlerin tritt nach der längeren Verletzungspause endlich wieder an. Die Herdeckerin hatte sich eine Verletzung in der rechten Ferse zugezogen, ihre Plantarsehne war angerissen. Die ist dafür zuständig, das Fußlängsgewölbe zu stabilisieren und ermöglicht normalerweise das Beugen der Zehen. Zu der eigentlichen Verletzung hat sich dann auch noch eine Entzündung unter dem Fuß entwickelt, was den Heilungsprozess noch einmal verzögert hat. An schmerzfreies Laufen war nicht zu denken und eine Heilung nur durch komplette Ruhestellung möglich.

„Mittlerweile habe ich zum Glück keine Schmerzen mehr beim Laufen, aber die Stelle ist noch empfindlich. Das wird wohl auch erstmal so bleiben. Trotzdem kann ich endlich wieder richtig trainieren“, sagt die Sportlerin, die zusätzlich noch alternative Einheiten in das Training einbaut, um den Fuß nicht zu sehr zu reizen. Die kommende Saison ist für Patricia de Graat nicht nur die erste nach der langen Verletzungspause, sondern auch die letzte in der Altersklasse der Junioren.

„Das ist insgesamt jetzt eine neue Situation für mich. Das ist schon ungewohnt. Aber ich freue mich jetzt auch schon sehr auf das Indoor Meeting in Dortmund, das bald bevor steht“, betont Patricia de Graat, die bei der Veranstaltung am 9. Februar in der umgebauten Helmut-Körnig-Halle ihr Comeback geben möchte.

Umgebaute Halle motiviert

„Wir haben bereits im Sommer mit den Vorbereitungen für das kommende PSD Bank Indoor Meeting begonnen. Der Umbau der Helmut-Körnig-Halle hat uns zwar vor ein paar Herausforderungen gestellt, doch liegen wir nun voll im Plan und freuen uns auf elf spannende Disziplinen,“ erläuterte Michael Adel, der als Vorsitzender der LG Olympia Dortmund nun auch die Funktion des Meetingdirektors übernommen hat. „Ich freue mich schon sehr auf die umgebaute Halle mit den sechs Rundbahnen. Das ist echt cool und modern geworden, das motiviert auch noch mal zusätzlich“, betont Patricia de Graat.

August-Wilhelm Albert, Vorstand der PSD Bank Rhein-Ruhr eG, hat das Meeting im vergangenen Januar noch in guter Erinnerung: „Ich war begeistert, dass sie aus dem Stand heraus ein so tolles Event ins Leben gerufen haben. Ich bin ja durchaus verwöhnt vom PSD Bank Meeting in Düsseldorf. Aber das war schon hoch professionell, was ich hier erleben durfte. Und dass das Dortmunder Publikum Stimmung machen kann, hat sich auch hier bewiesen. Mein Kompliment an alle, die zur Organisation beigetragen haben und es auch im nächsten Jahr tun werden.“

Auf die besondere Stimmung in der Halle freut sich auch schon Patricia de Graat: „Vor dem heimischen Publikum zu laufen ist schon etwas ganz besonderes. Ich kenn da ja viele Zuschauer, Familie und Freunde sind auch da. Da will man dann natürlich erst recht gut laufen.“

Internationale Athleten

Beim Indoor Meeting trifft Patricia de Graat dann auch auf weitere erfolgreiche Leichtathleten. Die Doppeleuropameisterin und zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier wird beim PSD Bank Indoor Meeting Dortmund über 3000 Meter antreten. Auch Melissa Courtney, die Hallen-EM-Dritte 2019 über 3000 Meter, ist am Start. Neben vielen nationalen und internationalen Athleten werden neben Patricia de Graat auch die Lokalmatadore Torben Junker, der amtierende deutsche Hallenmeister über 400 Meter und der U20-Europameister Elias Schreml dabei sein.

Konkrete Ziele hat sich die Herdeckerin für die Laufveranstaltung allerdings noch nicht gesetzt. „Ich bin mit meiner momentanen Trainingsleistung schon zu frieden. Aber ich gehe das jetzt erstmal alles Stück für Stück an. Es geht erstmal darum, in die Hallensaison einzusteigen, mich möglichst gut zu präsentieren und dann zu gucken, was möglich ist. Dafür muss ich erstmal ein Gefühl kriegen und dann setzte ich mir auch wieder konkrete Ziele“, betont die Sportlerin. Im letzten Jahr bei den Junioren freut sie sich besonders auf die Deutsche Meisterschaft.

„Die U23-DM hat schon einen großen Stellenwert, da ist das Ziel schon klar eine Medaille. Generell möchte ich so weit, wie es geht, nach vorne kommen. Eine neue Bestzeit wäre auch schön, die letzte ist ja schon wieder zwei Jahre her“, betont die Herdeckerin. Ihr ist es besonders wichtig, diese Saison durchzustarten: „Dieses Jahr war nichts. Davor war ich auch oft verletzt. Darum ist es mir umso wichtiger, dass das nächste Jahr gut wird.“

Die Herdecker Läuferin Patricia de Graat und TSV-Sportler Philipp Krokowski geben Tipps: Welche Fehler sollten Anfänger vermeiden? Worauf sollten Läufer bei der Bekleidung achten? Mehr auf www.wp.de/laufen-herdecke