Herdecker trifft für Schalke, Wetteranerin verliert mit BVB

Eine Karnevalspause gab es für die Fußball-Teams aus Herdecke und Wetter, nur einige wenige Teams testeten. Fußball-Talente aus Wetter und Herdecke waren aber am Wochenende für die großen Revierklubs FC Schalke 04 und Borussia Dortmund sowie die TSG Sprockhövel aktiv - mit unterschiedlichem Erfolg:

Auch die U19-Junioren des FC Schalke 04 traten am Wochenende erstmals ohne den Schriftzug „Gazprom“ an, tags darauf beendete der Fußball-Zweitligist die Zusammenarbeit mit dem langjährigen russischen Hauptsponsor wegen des Ukraine-Kriegs. Mit neutralem „Schalke 04“ auf der Brust besiegte das Nachwuchs-Bundesliga-Team der Schalker den Ligarivalen Viktoria Köln im Testspiel mit 3:1 (1:1).

Der nach der Pause eingewechselte Herdecker Louis Köster (rechts) erzielte dabei das 2:1 nach Vorlage von Eren Özat selbst (79. Minute) und bereitete das 3:1 durch Lukas Korytowski (82.) vor.

Annika Billig (vorn) und Borussia Dortmund verlieren erstmals. Foto: privat

Das Gefühl kannten sie noch gar nicht: Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Kreisliga mussten die Fußballfrauen von Borussia Dortmund die allererste Niederlage überhaupt hinnehmen. Das Team von Coach Thomas Sulewski erlitt beim zwei Klassen höher spielenden Landesligisten BSV Heeren eine unglückliche 1:2 (1:0)-Testspielniederlage.

BVB-Spielerin Annika Billig aus Wetter stand in der Startformation, wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Danach kam Heeren nach BVB-Führung in der Schlussphase noch zu zwei Toren (83./93.).

Frederik Jakobi spielte erstmals wieder im Pflichtspiel für die TSG Sprockhövel. Foto: Axel Gaiser

Zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison für die Fußball-A-Junioren der TSG Sprockhövel kam Frederik Jakobi. Beim 4:1-Sieg des Westfalenligisten im Verbandspokal bei DJK GW Nottuln wurde der 18-jährige Volmarsteiner in der 60. Minute eingewechselt.

Eine Woche zuvor hatte Jakobi nach seiner Rückkehr vom US-College in Kentucky bei den Brescia Bearcats und einer Knie-Operation kurz vor Weihnachten sein Comeback bei der der TSG Sprockhövel in einem Freundschaftsspiel bei Westfalia Herne (4:1) gegeben.