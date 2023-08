Herdecke-Ende verpasst kurz vor Schluss Chance zum Ausgleich

Herdecke. Der FC Herdecke-Ende kassiert in der Fußball-Bezirksliga fünf Tore, verliert nach einer packenden Partie aber nur knapp.

Offener Schlagabtausch mit acht Toren am Kalkheck: Am Ende hat der FC Herdecke-Ende in der Fußball-Bezirksliga mit 3:5 (0:3) gegen den VfB Schwelm verloren. Stephensunny Udoree Chukwudi eröffnete den Torreigen für die Gäste (16.), die durch Angelos Pavlidis auf 0:2 ausbauten (23.).

Zu allem Überfluss traf der Herdecker Lukas Balz ins eigene Tor zum 0:3 (43.). Mit den „Jokern“ kam mehr Schwung ins Team. Der eingewechselte Alfred Reichert traf zweimal (55., 65.). Auch nach dem 2:4 durch Fabio Kresse (69.) gab der FC nicht auf. Dominic Habenstein, ebenfalls eingewechselt, verkürzte (88.) und Bryan Schmidt vergab per Elfmeter die Chance zum 4:4.

Nichts für schwache Nerven

Das Spiel war nichts für schwache Nerven. Es blieb spannend - bis Angelos Pavlidis (90.+1) dann für die Entscheidung sorgte. Trainer Sebastian Queißer (Bild), der Urlauber Martin Freitas vertritt: „Das war ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben den Schwelmern das Toreschießen viel zu leicht gemacht und waren selbst nicht kaltschnäuzig genug.“

FC Herdecke-Ende: Kozdron, Schulte (46. Reichert), Gütschow (60. Dursun), Schmidt, Lühmann, Balz (90. Schlesinger), David Wawrzynczok, Daniel Wawrzynczok (72. Habenstein), Grüterich (75. Schomann), Brüggemann, Meckler.

